Моменты, но не голы. Украина – Шотландия 0:0. Видеообзор матча

Для Украины это был важный матч – решалась судьба целого сезона. Победа гарантировала команде Александра Петракова повышение в Дивизион А Лиги наций и выход во вторую корзину при жеребьевке квалификационных групп Евро-2024. Ничья или поражение не давали ничего нового – просто сохранение места в Дивизионе В и третья корзина Евро-2024.

Моменты у украинцев были. Но Ярмоленко с нескольких метров не попал по пустым воротам, Довбик не реализовал выход один на один, а Малиновский с близкого расстояния повторил "трюк" Ярмоленко. Поэтому ничья, которую можно считать отрицательным результатом.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига наций. Дивизион В

Польша. Краков, городской стадион Кракова

Украина – Шотландия 0:0