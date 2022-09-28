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Национальная сборная Украины

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Моменты, но не голы. Украина – Шотландия 0:0. Видеообзор матча

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украина - Шотландия ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.09.2022 ⋇ Лига наций на UA-Футбол

Моменты, но не голы. Украина – Шотландия 0:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для Украины это был важный матч – решалась судьба целого сезона. Победа гарантировала команде Александра Петракова повышение в Дивизион А Лиги наций и выход во вторую корзину при жеребьевке квалификационных групп Евро-2024. Ничья или поражение не давали ничего нового – просто сохранение места в Дивизионе В и третья корзина Евро-2024.

Моменты у украинцев были. Но Ярмоленко с нескольких метров не попал по пустым воротам, Довбик не реализовал выход один на один, а Малиновский с близкого расстояния повторил "трюк" Ярмоленко. Поэтому ничья, которую можно считать отрицательным результатом.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

Лига наций. Дивизион В
Польша. Краков, городской стадион Кракова
Украина – Шотландия 0:0

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В статье: Украина Шотландия Лига Наций
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