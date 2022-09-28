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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итоговая. Турнирная таблица группы Лиги наций с участием Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Второе место – еще один сезон в Дивизионе В

Итоговая. Турнирная таблица группы Лиги наций с участием Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украина завершила борьбу в Лиге наций 2022/23. По ее итогу удалось завоевать вторую итоговую позицию – после Шотландии и перед Ирландией и Арменией.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Шотландия 6 4 1 1 11-5 +6 13
2 Украина 6 3 2 1 10-4 +6 11
3 Ирландия 6 2 1 3 8-7 +1 7
4 Армения 6 1 0 5 4-17 -13 3

Этот результат означает, что следующий сезон Лиги наций Украина также начнет в Дивизионе В. Также известно, что из-за отсутствия первого места Украина не смогла отобраться во вторую корзину при жеребьевке групп квалификации Евро-2024. Наша сборная будет в третьей корзине.

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В статье: Украина Лига Наций
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