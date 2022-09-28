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Итоговая. Турнирная таблица группы Лиги наций с участием Украины
Второе место – еще один сезон в Дивизионе В
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина завершила борьбу в Лиге наций 2022/23. По ее итогу удалось завоевать вторую итоговую позицию – после Шотландии и перед Ирландией и Арменией.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шотландия
|6
|4
|1
|1
|11-5
|+6
|13
|2
|Украина
|6
|3
|2
|1
|10-4
|+6
|11
|3
|Ирландия
|6
|2
|1
|3
|8-7
|+1
|7
|4
|Армения
|6
|1
|0
|5
|4-17
|-13
|3
Этот результат означает, что следующий сезон Лиги наций Украина также начнет в Дивизионе В. Также известно, что из-за отсутствия первого места Украина не смогла отобраться во вторую корзину при жеребьевке групп квалификации Евро-2024. Наша сборная будет в третьей корзине.
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