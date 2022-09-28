Итоговая. Турнирная таблица группы Лиги наций с участием Украины

Украина завершила борьбу в Лиге наций 2022/23. По ее итогу удалось завоевать вторую итоговую позицию – после Шотландии и перед Ирландией и Арменией.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шотландия 6 4 1 1 11-5 +6 13 2 Украина 6 3 2 1 10-4 +6 11 3 Ирландия 6 2 1 3 8-7 +1 7 4 Армения 6 1 0 5 4-17 -13 3

Этот результат означает, что следующий сезон Лиги наций Украина также начнет в Дивизионе В. Также известно, что из-за отсутствия первого места Украина не смогла отобраться во вторую корзину при жеребьевке групп квалификации Евро-2024. Наша сборная будет в третьей корзине.