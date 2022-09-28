Петраков: Не хватило того, чего и в Уэльсе – реализации

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результат игры своей команды в матче шестого тура Лиги наций против Шотландии. Матч закончился вничью 0:0, Украина не сумела завоевать первое место турнирной таблицы.

– Тем, как играли ребята, я доволен. У меня нет к ним вопросов.

— Почему первая замена была всего на 75-й минуте? Может быть, стоило сделать коррективы раньше?

– Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Никто не выпадал, а в такую ​​игру войти непросто.

— Чего не хватило сборной Украины?

– Того же, чего и в Уэльсе – реализации. На таком уровне, когда есть моменты, нужно забивать. У нас они были в первом тайме. Довбик выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового...

Этот матч стал последним для Петракова в качестве тренера сборной Украины в том контракте, который был подписан после Евро-2020. Перед игрой с Шотландией тренер говорил, что разговоров о пролонгации нет.