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Малиновский: Мы создали больше моментов, чем Шотландия

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сборная Украины не прошла в дивизион А

Малиновский: Мы создали больше моментов, чем Шотландия

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал результат матча Лиги наций против Шотландии (0:0).

Расстроены невыходом в дивизион А, но команда показала зрелый футбол. Мы выиграли много борьбы и доминировали. Но чтобы выигрывать, нужно забивать голы. Мы создали больше моментов, чем соперник. Была очень хорошая игра, мы заслуживали победы. Но это футбол. Надо готовиться к квалификации Евро-2024.

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Было трудновато, но мне очень понравилась игра. Все отработали на 100%. Да, это Лига наций, но отбор на Евро – более важный. Могли быть во второй корзине, а теперь у нас будут более сильные соперники. Надо готовиться.

Сейчас в стране есть более важные вещи, давайте будем болеть за другую сборную - за наших защитников. А потом уже будем думать о нас.

– Все говорят о контракте Петракова. Он что-то говорил по этому поводу?

Он сказал, что мы молодцы, что вопросов ни у кого нет. Он всех похвалил. Увидим, что будет. Я не знаю.

Было ощущение, что забьем во втором тайме, но шотландцы закрылись и стали играть низко. Они неплохо сыграли в обороне, но создали меньше моментов. Мы показали хорошую реакцию после матча в Глазго. Если бы забили первыми, то неизвестно, как пошла бы игра. У нас победа, ничья и поражение с Шотландией. Двигаемся дальше.

Шотландцы были очень рады ничьей, праздновали. Я был недалеко от их раздевалки – они аплодировали, тренер сказал слова. После матча они чувствовали, что отдали все силы для этой ничьей.

Не всегда побеждает та команда, которая лучше играет. У меня моментов не было, со мной играли очень плотно.

Мы вышли на поле заряженными, потому что на стадион пришло много наших болельщиков. Слышали, как кричали "ВСУ". Думаю, это слышат и военные, им приятно. Возможно, это моральная поддержка для них.

– Было много слухов относительно вас: то вы переходите во Францию, то еще в какую-то команду.

– Увидим. Это футбол, ничего не скажу, – сказал Малиновский.

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В статье: Украина Шотландия Руслан Малиновский
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (5)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
28.09.2022 в 09:03
Точнее, вы просрали больше моментов, чем Шотландия создала
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+1
-2
MaximSK (Киев)
28.09.2022 в 08:56
Если ему нравится такая игра без моментов, то далеко мы не пойдем
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+1
-1
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С.Карпович. (Ланівці)
28.09.2022 в 10:08
Чому без моментів?Хто мішав довбику,ярмоленку забивати.Просто один як був деревяним так ним лишається,а другий не може зрозуміти що потяг пішов,а людини щоб це сказала нема.Стільки помилок як зробив ярмоленко ,вчора напевне вся команда разом не зробила.
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0
0
Усе буде добре (Київ)
28.09.2022 в 08:55
І навіщо вони вам ті моменти?
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
28.09.2022 в 08:23
Та головне, хто більше реалізував! А там наші лідери (Ярмоленко, Яремчук, Маліновський) здали, Зінченко травма, а молодь не змогла взяти на себе тягар відповідальності...
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+1
0

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