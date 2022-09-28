Малиновский: Мы создали больше моментов, чем Шотландия

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал результат матча Лиги наций против Шотландии (0:0).

– Расстроены невыходом в дивизион А, но команда показала зрелый футбол. Мы выиграли много борьбы и доминировали. Но чтобы выигрывать, нужно забивать голы. Мы создали больше моментов, чем соперник. Была очень хорошая игра, мы заслуживали победы. Но это футбол. Надо готовиться к квалификации Евро-2024.

Было трудновато, но мне очень понравилась игра. Все отработали на 100%. Да, это Лига наций, но отбор на Евро – более важный. Могли быть во второй корзине, а теперь у нас будут более сильные соперники. Надо готовиться.

Сейчас в стране есть более важные вещи, давайте будем болеть за другую сборную - за наших защитников. А потом уже будем думать о нас.

– Все говорят о контракте Петракова. Он что-то говорил по этому поводу?

– Он сказал, что мы молодцы, что вопросов ни у кого нет. Он всех похвалил. Увидим, что будет. Я не знаю.

Было ощущение, что забьем во втором тайме, но шотландцы закрылись и стали играть низко. Они неплохо сыграли в обороне, но создали меньше моментов. Мы показали хорошую реакцию после матча в Глазго. Если бы забили первыми, то неизвестно, как пошла бы игра. У нас победа, ничья и поражение с Шотландией. Двигаемся дальше.

Шотландцы были очень рады ничьей, праздновали. Я был недалеко от их раздевалки – они аплодировали, тренер сказал слова. После матча они чувствовали, что отдали все силы для этой ничьей.

Не всегда побеждает та команда, которая лучше играет. У меня моментов не было, со мной играли очень плотно.

Мы вышли на поле заряженными, потому что на стадион пришло много наших болельщиков. Слышали, как кричали "ВСУ". Думаю, это слышат и военные, им приятно. Возможно, это моральная поддержка для них.

– Было много слухов относительно вас: то вы переходите во Францию, то еще в какую-то команду.

– Увидим. Это футбол, ничего не скажу, – сказал Малиновский.