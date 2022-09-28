Петраков отказался отвечать на вопрос о своем контракте в сборной

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков был не в настроении после ничьей с Шотландией (0:0) в Лиге наций. Наставник сине-желтых решил не отвечать на вопрос, продолжит он работу с национальной командой.

Петраков коротко ответил: "Без комментариев". После этого он обратился к пресс-атташе сборной Украины Александру Глывинскому со словами "Только одно – чтобы я ушел" и плюнул на пол.

Глывинский добавил: "Президент УАФ еще не заходил в раздевалку. Такие решения не принимаются быстро".

Тогда Петракова попросили прокомментировать матч и подвести итог выступления в Лиге наций 2022/23. После 12-секундной паузы он сказал: "Сыграли мы 0:0. Все"