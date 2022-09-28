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Петраков театрально отказался отвечать на вопрос о своем контракте в сборной. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Реакция тренера была максимально непонятной

Петраков театрально отказался отвечать на вопрос о своем контракте в сборной. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков был не в настроении после ничьей с Шотландией (0:0) в Лиге наций. Наставник сине-желтых решил не отвечать на вопрос, продолжит он работу с национальной командой.

Петраков коротко ответил: "Без комментариев". После этого он обратился к пресс-атташе сборной Украины Александру Глывинскому со словами "Только одно – чтобы я ушел" и плюнул на пол.

Глывинский добавил: "Президент УАФ еще не заходил в раздевалку. Такие решения не принимаются быстро".

Тогда Петракова попросили прокомментировать матч и подвести итог выступления в Лиге наций 2022/23. После 12-секундной паузы он сказал: "Сыграли мы 0:0. Все"

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В статье: Украина Шотландия Александр Петраков
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (4)
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dalexx (Украина)
28.09.2022 в 13:57
Запознився с замінами. Ярмоленко взагалі треба було міняти після втраченого шансу, бо далі було ще гірше. Яремчук зараз не відповідає зовсім. Тепер змінив своє ставлення до Пєтракова. Посередній фахівець! Збірній треба щось сильніше як особистість. Та не таке нервове.
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
28.09.2022 в 10:54
Уберите уже это недоразумение.
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0
-1
cucumber (Киев)
28.09.2022 в 10:25
Пєтраков власну пісню відспівав, збірна при ньому не додала а залишилася такою як була. До того ж ставка на "бувалих" себе не виправдала, Ярмоленко, Степаненко, Малиновський не є лідерами, бо молоді шотландці грали з ними наче з котятами. Атаки команди розвиваються повільно, часто-густо зза незнання що робити під пресингом, повертають м'яча до власної штрафної, техника роботи з м'ячем бажає кращого. Зрозуміло, що без гарного півзахисту з розумним розигришем м'яча грати доводиться на вертикалях, але ж й тут потрібні своєчасні і точні паси на вихід, щоб хоча б той же Довбик постійно на потрапляв у офсайди. Скотти розкусили нашу примитивну тактику ще з першої гри на плей-офф і знайшли протиотруту у вигляді пресингу. Ще одне, що кидається в очи, в обох зустрічах Ліги, - противник атакував наших гравців під час прийому м'яча, а наші - після прийому, порушуючи при цьому правила при відборі. Невже цього не бачив Пєтраков, осіняючи себе раз у раз хресним знаменням? вася огурцов
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+2
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
28.09.2022 в 09:56
Такий тренер... Ніби нічого поганого, але і не можу пригадати що він дав збірній. Нічого не дав, але і не зіпсув нічого. Під час його роботи постійно було враження, що він не має суттєвого впливу на команду. На мою думку такий тренер не потрібен. Особисто нічого не маю проти нього, але його поведінка не відповідає його досягненням на своєму посту на сьогодні. На думку, окрім Маркевича, ніхто і не приходить. І це теж не може тішити.
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-1

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