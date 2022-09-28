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Петраков театрально отказался отвечать на вопрос о своем контракте в сборной. ВИДЕО
Реакция тренера была максимально непонятной
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков был не в настроении после ничьей с Шотландией (0:0) в Лиге наций. Наставник сине-желтых решил не отвечать на вопрос, продолжит он работу с национальной командой.
Петраков коротко ответил: "Без комментариев". После этого он обратился к пресс-атташе сборной Украины Александру Глывинскому со словами "Только одно – чтобы я ушел" и плюнул на пол.
Глывинский добавил: "Президент УАФ еще не заходил в раздевалку. Такие решения не принимаются быстро".
Тогда Петракова попросили прокомментировать матч и подвести итог выступления в Лиге наций 2022/23. После 12-секундной паузы он сказал: "Сыграли мы 0:0. Все"
Ależ zaczęła się konferencja po meczu.— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 27, 2022
Oleksandr Petryakow dostał pytanie, czy wiadomo już czy przedłuży kontrakt.
Selekcjoner się zdenerwował, stwierdził, że znowu chcą go zwalniać, splunął (!) a na drugie pytanie o mecz odpowiedział lakonicznie po długiej chwili milczenia pic.twitter.com/hJM3jjJYVW
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