Ярмоленко: Если хотите, можете критиковать меня за тот момент, который я не забил

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал результат матча с Шотландией (0:0) в Лиге наций.

– Мы не забили свои моменты. В футболе такое случается.

– Почему не было последнего навала в конце матча?

– Мне кажется, что был. Были попытки забить гол. Понятно, что нам нужно было побеждать. Думаю, вы видели, что был один угловой, другой. Все, что могли, мы сделали. Я считаю, что ребята – молодцы. Они отдали максимум, отдали все силы, чтобы получить результат.

– На старте матча было очень много борьбы, много фолов. Было видно, что вы хотите сразу отобрать мяч на чужой половине поля. Это была тренерская установка?

– Да, это была тренерская установка – играть агрессивно, выигрывать подборы, выигрывать борьбу, потому что в первом матче мы все это проиграли и проиграли игру. В футболе действительно очень важно выигрывать борьбу. Выигрывать подборы. Статистику я еще не видел, но я уверен, что мы сыграли гораздо лучше, чем в первом матче. Мы играли, можно сказать, дома. Был полный стадион, болельщики гнали нас вперед. Я считаю, что мы заслужили победу. Но когда ты не забиваешь такие моменты, как у меня был, то игры не выиграешь.

– Как мяч (после удара Ярмоленко – прим.) не залетел туда?

– Такое случается. Иногда ты можешь забить с какого-то полумомента, когда никто не ожидает, может произойти какой-нибудь рикошет или что-то еще. А иногда ты не забиваешь стопроцентные моменты и это стоит команде результата. Конечно, досадно, что не забили свои моменты. Если бы забили, то игра складывалась бы по-другому.

Конечно, я понимаю, что я атакующий игрок и должен забивать голы. Это и так понятно. Я понимаю, что я должен забивать такие моменты.

– Когда вы узнали, что Петраков покидает сборную?

– А кто вам такое сказал?

– Не скажу.

– А. Ну тогда и я вам не скажу.

– Можно поспорить по поводу последних минут. По моему мнению, классического навала не было.

– Вы хотите сказать, что мы не боролись? Мы можем спорить. Был один угловой с одной стороны, другой – с другой. Непонятно, был ли пенальти. Если судья не поставил – значит, его не было. Я просто не знаю, какого вы навала ожидаете – чтобы вратарь пошел? Конечно, я тоже хотел, чтобы он закончился голом, и мы победили.

Еще раз скажу – все ребята отдали максимум сегодня. По самоотдаче нет вопросов ни у кого: ни у болельщиков, ни у вас, хоть вы пытаетесь к чему-то придраться, но у вас не получится. Все ребята молодцы. Относительно отдачи и желания победить претензий не может быть. Если бы мы забили свои моменты, то этих вопросов не было. Я готов к критике. Если хотите, вы можете критиковать меня за тот момент, который я не забил, — сказал Ярмоленко