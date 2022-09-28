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Игнатенко: Никакого разговора с Петраковым не было, ребята все подавлены

Национальная сборная Украины
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Хавбек сборной Украины - о ничьей с Шотландией

Игнатенко: Никакого разговора с Петраковым не было, ребята все подавлены

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Хавбек сборной Украины Даниил Игнатенко прокомментировал ничью в матче Лиги наций против команды Шотландии (0:0).

– Не знаю. Мы все работали. Думаю, болельщики видели, что мы хотели победить. Возможно, недоработали и где-то не повезло.

– Как вы оцениваете футбольный год сборной?

– Как я могу оценивать? Я только второй раз в сборной, этот вопрос не ко мне.

Шотландия? Заряд был после 0:3 в Глазго. Все ждали эту игру, очень хотели одержать победу.

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– Можно говорить, что мяч не лез в ворота?

– Думаю, все видели, что мы создали очень много и могли забивать в первом тайме – Ярмоленко чуть не повезло, ничего не могу сказать.

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– Погодные условия могли повлиять на результат?

– Погодные условия – это погодные условия. Можно говорить обо всем, но мы – профессиональные футболисты, поэтому погода здесь ни при чем.

– Долго вы не выходили из раздевалки – был разговор с тренером?

– Никакого разговора не было, ребята все подавлены. Кто-то занимался восстановлением - сауны, бассейны, поэтому...

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– Говорил ли Петраков, что это, возможно, его последний матч в сборной?

– Эти вопросы задавайте ему. Я только играю в футбол – за Украину, за тех, кто сейчас на передовой, кто борется за нас. Спасибо ВСУ, что чемпионат Украины идет, что наши ребята могут ездить за границу и играть.

– Как вам поддержка болельщиков в Кракове?

– Была очень хорошая – мы слышали ее и чувствовали, она очень помогала и подталкивала нас вперед, – сказал Игнатенко.

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В статье: Украина Шотландия Даниил Игнатенко
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (1)
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Prach13 (Дрогобич)
28.09.2022 в 14:22
Тролі розкучують трагедію!а по факту нічого страшного не сталося і не потрібно шувати крайніх!до того ж Шотландія має збірну досить потужну а в нас проблем море!тому забули і до нових перемог!
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