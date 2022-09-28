И дождь смывает все следы. Акценты зрителя на игре Украины с Шотландией

Впервые за долгое время посмотрел игру «молодежки», которая вышла своеобразным разогревом перед национальной сборной. Дело в том, что в подготовке резервов для главной команды страны результат на табло меня интересует в той же мере, что и в «товарняках». То есть, никак. Поэтому смотрю лишь наиболее ответственные поединки с участием нашей молодежи. Любопытно наблюдать, как она с этим справляется.

Несущаяся изо всех «подвальных» щелей критика Ротаня подхлестнула этот интерес. Хотя я и понимал, что она исходит от людей, которые привыкли требовать результат от любой команды, будь то хоть шестилетки. На том стоит наш футбольный менталитет, и сюда корнями уходит наша зачастую футбольная несостоятельность.

Мне повезло: результат был на довольном лице супруги, с которой мы влегкую отсмотрели матч со Словакией под пиво. Именно влегкую: потому что писать о нем не собирался и внимания не концентрировал. Удовлетворил даже не столько счет, сколько настрой и сама игра команды Ротаня.

Понятное дело, что критиков это не успокоило – кто затаился до первой ее неудачи в будущем, а кто и улыбнул: мол, вот пропустили бы первыми, тогда б мы и увидели что к чему. Железная логика. Вот забили бы мы шотландцам в Кракове…

Накануне коллега Юстас пытался выудить из меня прогноз на этот матч. Во-первых, я в принципе не люблю делать прогнозы. Во-вторых, не умею, что многократно проверено и доказано. А в-третьих, откровенно говоря, меня эта встреча действительно интриговала.

Теперь, после игры можно говорить, что угодно, но интрига была и не отпускала нас достаточно долго: я бы зачел последним шансом шальной выстрел Степаненко на 78-й минуте. Другое дело, что кульминация ее парадоксально пришлась на дебют поединка. А дальше возможности забить постепенно становились все менее реальными, да и возникали все реже. Не считая полумоментов у Тымчика, Игнатенко и Забарного, и не принимая во внимание недомоменты.

Лично для меня первым звоночком, возвестившим о том, что наш поезд уже ушел, стал краковский осенний дождь. Как правило, это явление природы выступает союзником тех команд, которым нужно сохранить сложившийся до этого статус-кво. А если нашей команде нужно, во что бы то ни стало, выигрывать, дождь – хуже, чем плохая примета. Особенно, когда он сопровождает вас от свистка до свистка.

Второй звонок прозвучал на 8-й минуте, когда Ярмоленко упустил лучший из наших моментов в этом матче. Молнией пронеслось в сознании: Акела промахнулся! Да-да, со всеми вытекающими последствиями. Глядя же на повторы рокового промаха, подумалось: это вполне может стать моментом истины. К несчастью, так оно и вышло.

Через четверть часа Довбик не сумел переиграть вратаря. Полтайма спустя после этого Мудрик решился на удар издали, но самый заметный у гостей Гордон вновь был в порядке. А еще через полчаса случился тот самый отчаянный промах Степаненко. Вот и все, что было.

Шотландцы, пожалуй, могли забить дважды: уже в самом начале и по истечению получаса игры. К счастью, оба раза мяч разминулся со створом ворот. Более опасным был второй случай, когда пробивал Джек.

Справедливости ради, мы вполне «наиграли» на искомые 1:0. Однако, к сожалению, на табло по-прежнему фиксируются только голы. Все остальное – разговоры в пользу пассажиров второго класса, которым нам вновь придется ехать в следующий раз. А на этот поезд, отправившийся еще из Глазго, мы так и не успели, сколько ни пытались его догнать.

А мой третий звонок раздался синхронно со свистком на перерыв: жена решительно встала с дивана и с видом «здесь больше нечего ловить» отправилась в спальню. По опыту могу сказать, что это еще тот барометр результата. Но если в прошлый раз я и сам мог составить ей компанию после первого гола шотландцев – все было очевидно – то здесь бесплодность наших усилий проступала и вырисовывалась исподволь и постепенно.

Хотя нет, точнее будет сказать, что неумолимый дождь старательно и последовательно смывал все следы наших атакующих потуг, которые угасали и затихали под его монотонный аккомпанемент. Чем дальше – тем грустнее и безнадежнее.

Обычно я почти никогда не комментирую тренерские решения: считаю, что это не в компетенции зрителя-болельщика. Каждый мнит себя стратегом, видя матч со стороны, и т. п.

Но в этот раз, наблюдая за тем, как все без исключения замены лишь ослабили игру команды, не удержался: почему Цыганков так поздно, и почему не вместо уставшего «Акелы» на родную позицию, а вместо самой яркой фигуры на поле? И да, соглашусь с вами: ва-банк в виде второго форварда вместо третьего центрального хавбека, казалось бы, напрашивался.

Мудрик, по мне, действительно был главной футбольной личностью в этот вечер и, в какой-то мере, реабилитировался за Глазго в моих глазах. Чего никак не скажу о Малиновском. Довбик как Довбик. Перечислил тех, от кого мы ждали главного в этот вечер. О Ярмоленко сказано выше. Цыганков и Яремчук вышли скорее для протокола. Возможно, в силу того, что вышли не тогда и не туда. На этом выключаю «эксперта».

Давайте помнить и о том, что мы могли сушить свои весла еще в середине первого тайма, когда греческий рефери собрался ставить пенальти в наши ворота за «игру лицом» Степаненко. К нашему счастью (а точнее, к облегчению) на этом уровне ВАР имеет место быть.

Мораль сей басни. По совокупности впечатлений от всех матчей в группе, Украина заняла свое законное место. Хотя у меня из головы почему-то никак не выходит хождение по мукам с ирландцами. Если два года назад команда Шевченко не заслуживала вылета из элитного дивизиона Лиги наций, то сегодня команда Петракова так же не заслуживала возвращения в него. Это раз.

Не следует увлекаться чисто турнирной ситуацией, игнорируя происходящее в стране. Нужно не забывать и о том, как сборной пришлось играть решающие матчи в режиме через два дня на третий (особенно летом). И о том, что понятие «хозяева поля» для нас превратилось в чисто номинальный термин. И об общем психологическом фоне. И нет никакой гарантии, что условные Шевченко или Ребров справились бы с этими задачами лучше Петракова. Это два.

Пожалуй, могу согласиться с тем, что шапка Мономаха пришлась новому тренеру национальной сборной несколько не по размеру. Петраков действительно подкупает своей непосредственностью и ответственностью. Он честно делал все, что было в его силах и возможностях. Но, по-видимому, этого недостаточно для главной команды страны. Нужен более подходящий специалист именно для этой должности. Более убедительный, что ли. Это три.

Но только если это будет поистине достойная замена. А то некоторые из вас, к примеру, уже нашли коуча для сборной в аутсайдере национального чемпионата. Смешно.

А вчера ничего страшного не произошло. Банальный момент истины. Жаль только, что так рано – уже на 8-й минуте. Дальше было сплошное дежа вю, по крайней мере, у меня. Но дождь смывает все следы. В том числе, и следы наших огорчений. Вот проснулся сегодня и уже смотрю вперед: что там нас ждет в пятом туре УПЛ? Главное, что он у нас все еще есть – футбол.

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