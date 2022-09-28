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Левченко: Петраков очень сильно вырос как специалист
Эксперт считает, что тренера рано списывать со счетов
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-хавбек
"Я бы Петракова не списывал со счетов. Он очень сильно вырос как специалист, сделал большие шаги по развитию, это видно во всех его действиях. Ему нужно давать шанс, и пусть продолжает тренировать. Он совсем не мешает игрокам развиваться. Молодые ребята, которых Петраков подтянул в последних играх – тот же Игнатенко, Мудрик – это круто. И думаю, что УАФ предоставит Александру Васильевичу шанс хотя бы на год, чтобы он смог завершить свое дело.
Единственный момент, являющийся основанием для смены тренера – это когда игроки не растут и нет результата. На последнее мы сейчас смотрим в меньшей степени, ведь куда более важны сейчас шаги в плане развития. Петраков подтягивает к команде молодежь, те игроки, которые у него есть – они при нем и заиграли.
Ну и, думаю, что в определенный момент настанет шанс Сергея Реброва, у которого закончится контракт с "Аль-Айном", но сейчас я бы об этом не стал говорить", – сказал Левченко.
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