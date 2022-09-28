Яремчук: У сборной большой потенциал. Вы сами знаете, что команда умеет играть в футбол

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук подвел итог матча с Шотландией (0:0) в Лиге наций и оценил весь 2022 год для национальной команды.

"Я думаю, что к ребятам вопросов нет. Все выкладывались и были заряжены. Хотя задание в этом году не выполнили — на ЧМ не вышли, Лигу наций не выиграли. Не сложился этот год для сборной.

В целом, у нас хорошая боевая команда, есть много молодежи и большой потенциал. Вы сами знаете, что сборная умеет играть в футбол", — сказал Яремчук.