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Яремчук: У сборной большой потенциал. Вы сами знаете, что команда умеет играть в футбол

Национальная сборная Украины
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Год не удался, но потенциал есть

Яремчук: У сборной большой потенциал. Вы сами знаете, что команда умеет играть в футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук подвел итог матча с Шотландией (0:0) в Лиге наций и оценил весь 2022 год для национальной команды.

"Я думаю, что к ребятам вопросов нет. Все выкладывались и были заряжены. Хотя задание в этом году не выполнили — на ЧМ не вышли, Лигу наций не выиграли. Не сложился этот год для сборной.

В целом, у нас хорошая боевая команда, есть много молодежи и большой потенциал. Вы сами знаете, что сборная умеет играть в футбол", — сказал Яремчук.

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В статье: Украина Роман Яремчук
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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