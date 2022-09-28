Мудрик: Обыграть Шотландию помешало невезение

Хавбек сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал результат матча Лиги наций с Шотландией (0:0) .

"Были моменты, когда мяч не летел, когда чудо-сейвы были, когда просто не могли попасть в ворота. Я не знаю. Такие моменты сложно комментировать. Когда мяч летит в девятку, а вратарь отбивает, то как это можно назвать? Такие моменты бывают. Я считаю, что наша команда сегодня обыгрывала соперника во всех компонентах. Но чуть-чуть невезение помешало нам выиграть этот матч.

Скажу честно: когда болельщики поддерживают нас так, как сегодня, просто невозможно играть плохо. После игры мы сделали круг, и я еще раз подошел к болельщикам, еще раз им поаплодировал. Настолько классно, когда люди не просто приходят и смотрят футбол, а приходят и болеют. Я видел, как глаза наших болельщиков горели нашей игрой, результатом. Это многое стоит. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Так, как вы сегодня болели – это очень приятно. Спасибо", — сказал Мудрик.