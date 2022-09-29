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Малиновский: Было бы интересно попробовать свои силы против Италии

Национальная сборная Украины
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Для него это было б двойной мотивацией

Малиновский: Было бы интересно попробовать свои силы против Италии

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о предстоящей жеребьевке квалификационной стадии Евро-2024. Напомним, что наша национальная команда оказалась в третьей корзине.

"Не попали во вторую корзину перед отбором? Лучше играть против сильнейших. Мне даже в том же чемпионате Италии лучше играть против "Ювентуса", "Интера" и "Милана", а не с кем-то из аутсайдеров. Большие команды дают больше играть.

"У нас классная команда, так что Украина будет готова к отбору. Конечно, хотел бы сыграть против Италии, это было б двойной мотивацией. Было бы интересно попробовать свои силы против Италии, где я играю уже четвертый год", — сказал Малиновский.

Напомним, что жеребьевка квалификации чемпионата Европы состоится 9 октября.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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