Малиновский: Было бы интересно попробовать свои силы против Италии

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о предстоящей жеребьевке квалификационной стадии Евро-2024. Напомним, что наша национальная команда оказалась в третьей корзине.

"Не попали во вторую корзину перед отбором? Лучше играть против сильнейших. Мне даже в том же чемпионате Италии лучше играть против "Ювентуса", "Интера" и "Милана", а не с кем-то из аутсайдеров. Большие команды дают больше играть.

"У нас классная команда, так что Украина будет готова к отбору. Конечно, хотел бы сыграть против Италии, это было б двойной мотивацией. Было бы интересно попробовать свои силы против Италии, где я играю уже четвертый год", — сказал Малиновский.