Петр Кушлык: Те, кто за уход Петракова со сборной, не знают всей глубины футбола

Была надежда, что после уверенной победы над Арменией (5:0) в решающем поединке с Шотландией сине-желтым удастся взять реванш за поражение в Глазго недельной давности, а затем получить путевку в элитный дивизион турнира. Однако произошло не так, как предполагалось. Несмотря на горячую поддержку украинцев в Кракове, "Тартановая армия" сумела добиться нужной ничьей и оставить нашу главную команду на итоговом втором месте в группе.

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Один из опытных украинских специалистов Петр Кушлык в интервью корреспонденту UA-Футбол проанализировал поединок с шотландцами и поделился мнением о работе на посту ее рулевого Александра Петракова.

- В целом за игру с Шотландией наша сборная заслуживает твердой "четверки", - сказал Кушлык, который с весны этого года возглавляет литовскую "Йонаву". – Ребята старались, пытались добиться успеха, однако им не хватало фарта. Стремление забить мяч, как и желание во что бы то ни стало достичь победы, давило на них тяжелым психологическим грузом. Именно это заставляло спешить в той или иной игровой ситуации у ворот соперника. Шотландцы же, в отличие от нас, имели цель не пропустить, и с этой задачей они в итоге справились. Сборной Украины во вторник в Кракове явно не везло, так что осуждать ребят я бы не стал. Понятно, что потеря очков в Кракове стала для всех нас досадой. Но стоит понимать, что в спорте бывает разное – и победы, и поражения, и такие вот невыгодные ничьи. Поэтому считаю, что эксперты и журналисты, которые не играли в футбол на профессиональном уровне, не должны попадать в плен эмоций. Находясь под их влиянием, не нужно искать причину неудачи в тренере, процессе подготовки, состоянии того или другого игрока или еще в чем-то. Следует помнить, что есть немало разных факторов и выделить нужно только действительно реальный. Не следует забывать, в каких условиях за последние семь месяцев находится наш футбол. Что касается соперника нашей команды, то он приехал в Краков со своеобразным гандикапом ничьей, которая его устраивала. К тому же, футболисты сборной Шотландии играют в ведущих национальных чемпионатах, где набрали отличную форму. Поэтому посыпать голову пеплом не стоит – надо перевернуть страницу и двигаться дальше.

- Какие у сборной Украины были варианты состава и был ли оптимальным выбор тактики на игру?

– Считаю, что Петраков все хорошо продумал и с практической точки зрения сделал все правильно. Вот только мало игры было на использование скоростных качеств Мудрика, как это бывало раньше в некоторых матчах. Этот парень умеет не только убежать и забить мяч, но и умело прострелить с фланга в штрафную. В поединке с шотландцами не хватало одного точного паса. Что касается самого состава, то с учетом отсутствия Бущана, Зинченко, Шапаренко, Соболя и Сидорчука вышли на поле тем, что был в наличии. Главное, что ребята знали, что от них требуется и бились!

- Как вы думаете, почему нашей команде не удалось использовать несколько реальных шансов забить в матче с Шотландией?

– Причин две. Повторюсь: первая – нефарт, а вторая – психология. Трудно играть, когда на тебя давит результат. Другое дело, когда играешь хладнокровнее, раскрепощеннее – тогда и реализация не заставляет себя долго ждать. А так в желании забить приходилось торопиться, отсюда и неудачи в завершающей стадии. К сожалению, время показало, что у некоторых футболистов в игре не все складывается так, как всем нам хотелось бы. Это касается Яремчука, который после смены клуба пока не обрел своих привычных кондиций. Похоже, волнение из-за психологического давления помешало Довбику сыграть в этом матче продуктивнее. Вообще в нашем футболе много талантливых ребят, и каждый из них должен помнить о том, что карьера футболиста коротка – стало быть, нужно относиться к своим профессиональным обязанностям со всей серьезностью и ответственностью. В качестве примера приведу Месси. Аргентинец не смотрит на деньги, ведь он уже давно "упакован" всем, чем нужно. Он ничего не считает – просто играет в футбол с удовольствием, ведь любит эту игру. Хотя в свои 35 лет уже мог бы сказать всем "до свидания", повесить бутсы на гвоздь и жить в свое удовольствие. Однако Месси продолжает каждый день выходить на тренировку, ездить по миру на матчи с "ПСЖ" и сборной Аргентины – и собирается играть до 40! А у нас игрок получит пару лишних копеек – и пошло-поехало: телефоны, машины, телки, самолеты-вертолеты. Смотришь через полгода-год – и парень уже пропал из горизонта. Ищешь потом информацию о нем – где и за какую лигу он играет, может вообще закончил с футболом.

– С момента дебюта Александра Петракова в роли главного тренера сборной Украины прошел год. Как оцениваете его работу в течение этого периода, когда под его руководством были сыграны матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, плей-офф и Лиги наций?

- Несмотря на мое отношение к главе УАФ Андрею Павелко могу сказать, что решение о назначении Петракова рулевым сборной было правильным. Если же говорить о его работе, то учитывая нынешнюю ситуацию в стране, я ее оцениваю достаточно положительно – а именно на "четверку с плюсом". По пятибалльной шкале, разумеется. Поэтому считаю, что руководитель нашей сборной со своими обязанностями справился. Я его полностью поддерживаю, он – молодец. В отличие от своего предшественника, у Петракова зарплата втрое меньше – и этот специалист не ропщет, а работает со всей искренностью и любовью к своему ремеслу. Поверьте мне, поставь на место Александра Васильевича любого из наших тренеров – и ничего лучшего тот не сделал бы. Ни-че-го! И я имею в виду не только условия работы в период войны, но и другие факторы – в частности, проблемы с составом, как это было, скажем, перед последней игрой с Шотландией.

- После того, как наша сборная не смогла завоевать путевку в дивизион А, футбольная Украина разделилась на два фронта. Одни считают, что контракт с Петраковым не следует продлевать, а другие склоняются к мнению, что этого специалиста на нынешнем посту следует оставить. Какова ваша позиция?

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– Те, кто говорит, чтобы Александра Петракова оставить главным тренером национальной команды, это трезвомыслящие и грамотные в футбольном понимании люди. Они не только учитывают множество нюансов, которые имеют место в нашем футболе, но и знают специфику тренерской работы, которую совсем не в шутку можно сравнить с электрическим стулом. Имеющий противоположное мнение, к сожалению, не знает всей глубины футбола. В игре миллионов есть немало сюрпризов и неожиданностей, в том числе и со знаком минус. Но это не значит, что при общем положительном показателе выступлений команды тренера сразу же следует увольнять при той или иной потере очков. Кто мог подумать, что Германия уступит дома Венгрии, а Португалия в родных стенах проиграет Испании? Спокойные люди играют в большой футбол и колебаний из стороны в сторону нет. Напротив – в трудный час нужно поддержать человека, а не хаять.