Национальная сборная Украины
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"Вы сделали все, что могли. Ни к кому никаких претензий" - что Петраков говорил команде после матча с Шотландией
Что происходило в раздевалке
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Стало известно, после матча Лиги наций с Шотландией (0:0)говорил своей команде главный тренер
"Это футбол, это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то не проходит дальше. В
ы сделали все, что могли. Ни к кому никаких претензий. Я всех благодарю за игру и за работу", — сказал Петраков игрокам.
Напомним, что сборная Украины заняла второе место в своей группе и не вышла в элитный дивизион Лиги наций.
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Источник:ВЗБІРНА
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