"Вы сделали все, что могли. Ни к кому никаких претензий" - что Петраков говорил команде после матча с Шотландией

Стало известно, после матча Лиги наций с Шотландией (0:0)говорил своей команде главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

"Это футбол, это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то не проходит дальше. В

ы сделали все, что могли. Ни к кому никаких претензий. Я всех благодарю за игру и за работу", — сказал Петраков игрокам.

Напомним, что сборная Украины заняла второе место в своей группе и не вышла в элитный дивизион Лиги наций.