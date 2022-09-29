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"Вы сделали все, что могли. Ни к кому никаких претензий" - что Петраков говорил команде после матча с Шотландией

Национальная сборная Украины
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Что происходило в раздевалке

"Вы сделали все, что могли. Ни к кому никаких претензий" - что Петраков говорил команде после матча с Шотландией

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Стало известно, после матча Лиги наций с Шотландией (0:0)говорил своей команде главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

"Это футбол, это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то не проходит дальше. В

ы сделали все, что могли. Ни к кому никаких претензий. Я всех благодарю за игру и за работу", — сказал Петраков игрокам.

Напомним, что сборная Украины заняла второе место в своей группе и не вышла в элитный дивизион Лиги наций.

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В статье: Украина Александр Петраков
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