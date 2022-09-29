Внимательно ли вы следили за выступлениями сборной Украины в Лиге наций? Квиз

Во вторник сборная Украины сыграла матч заключительного, шестого, тура Лиги наций 2022/23. Подопечные Александра Петракова в Польше принимали шотландцев. Для выхода в элитный дивизион нашим соотечественникам потребовалась только победа, впрочем, несмотря на ряд опасных моментов у ворот соперника достичь ее не удалось - 0:0.

Сегодня мы предлагаем освежить в памяти выступления сборной Украины во всех трех розыгрышах Лиги наций, пройдя наш квиз.