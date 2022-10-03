Иван Гецко: Петраков пошел на поводу у наших лидеров

Автор первого гола в составе сборной Украины Иван Гецко в эксклюзивном интервью корреспонденту UA-Футбол откровенно рассказал о причинах, которые, на его взгляд, сказались на результате второго матча с Шотландией в групповом раунде очередного розыгрыша Лиги наций. Экс-форвард национальной команды также поделился мнениями о перспективах ее рулевого Александра Петракова.

- Какие мысли посетили вас после финального свистка в матче Украина - Шотландия?

- Много в этой игре было нюансов, которые я не понял, - сказал Гецко. - Обычно в футболе существуют определенные правила и понятия - в частности, что победный состав не меняют. В матче с Арменией, который предшествовал вторничной встрече с Шотландией, все было хорошо. Те футболисты, которые вышли в стартовом составе в Ереване, показали, что они ничем не хуже тех, кто считается нашими "звездами". Что же произошло в Кракове? А произошло то же, что и неделей раньше - в первой игре с шотландцами в Глазго, в которой наша сборная уступила со счетом 0:3. Мы увидели, что и во втором поединке с Шотландией на поле в составе сине-желтых вышли те же люди, которым ради восстановления сил дали возможность отдохнуть. Похоже, что руководит командой не главный тренер, а Ярмоленко и элита нашего футбола, которая считает, что она чуть выше всех остальных. Вот мы и получили то, что получили. В общем, мы ни в чем не превосходили шотландцев. Голевые моменты были как у нас, так и у соперника. Однако мы свои, к сожалению, не реализовали. Собственно, я еще до игры сказал, что Шотландию не обыграем, а счет будет 0:0 - почему-то был уверен, что забить нашей команде не удастся. Так оно в конце концов и случилось.

- Чем руководствовались, давая такой прогноз?

- Понимал: если пошли кадровые изменения, то не стоит ждать успешного повторения. С армянами в нашем составе вышли одни люди, а с шотландцами другие. Теми же заменами, которые Александр Петраков сделал в конце второго тайма, поменять что-то в игре было невозможно. Прибегать к ним за 5-6 минут до окончания матча было слишком поздно. Делать это следовало после первого тайма, заменив того же Ярмоленко. Он "сдулся", и уступить место на поле другому партнеру должен был первым.

Не в лучших кондициях находился и Малиновский - это однозначно. Почему бы не поменять игроков, уже не находящихся в нужных кондициях, скажем, на 60-й минуте? А вот менять Мудрика ни в коем случае нельзя было, я был от этого в шоке. Ведь именно он был тем светлым пятном, которое пыталось что-то сделать. Что касается "свежих" игроков, то ни Яремчук, ни Цыганков в игру вообще не вошли. Им для этого просто не хватило времени. Но повторюсь: выигрышный состав не меняют. Петракову нужно было дать возможность выйти на поле в стартовом составе тем футболистам, которые играли против армян. В той встрече они сыграли на серьезном уровне с хорошим движением. Не стоило это "ломать", выставляя другой состав. Мое твердое мнение: в поединке с Шотландией в "старте" не должно было быть двух игроков - Ярмоленко и Малиновского. Чтобы оба, сидя на скамейке запасных, осознавали, что выйдя на замену во втором тайме, когда все устанут, они на легкости и свежести усилят игру и помогут решить судьбу матча. Однако произошло по-другому...

- Могла ли наша сборная рассчитывать на благоприятный результат в игре против "Тартановой армии"?

- Моменты для взятия ворот у нее были. Забей мяч - и была бы совсем другая игра. Это касается Ярмоленко, Довбика, Степаненко... Если ты такой великий футболист (имеется в виду Ярмоленко - прим. авт.), что имеешь право даже руководить командой, то забивай на первых минутах мяч - и снимай все вопросы. Тогда бы и игра имела бы совсем другой характер. Жаль Довбика - парень старается, однако раз двадцать попадал в офсайд. Считаю, что для нападающего это очень много. Хотя следует отметить, что он находился на острие атаки и острота с его стороны была. Но не более того. Три реальных повода для того, чтобы отличиться, имел Степаненко. Дважды он не попал в створ ворот после ударов головой, а один раз после удачного отскока мяча пробил со своей рабочей ноги, но не попал в "рамку". Считаю, что из трех моментов хотя бы один Тарас должен был реализовать. Что касается действий других звеньев сборной Украины, то вы видели, что сзади тоже не все лучшим образом складывалось.

Шотландцы уверенно себя чувствовали, держали мяч и контролировали ход игры. Был отрезок, когда они даже имели преимущество. Да и моменты у них были. Мы ничего сверхъестественного в Кракове не показали, играя так же, как и в первом матче. В Глазго соперник понимал, что имеет один шанс из тысячи для того, чтобы выйти на первое место и попытаться его удержать. Этим шансом он воспользовался: применяя прессинг и упорно идя вперед, шотландцы заставляли нашу команду ошибаться и забили три мяча. Во второй встрече они понимали, что рвать и метать им нет смысла, поэтому сосредоточились исключительно на получении нужного результата. И это им удалось. Учитывая вышеизложенное, можно констатировать: одно очко в поединке с нашей сборной было завоевано Шотландией по праву.

- Кого, на ваш взгляд, явно не хватало в игре с шотландцами?

- По этому поводу можно говорить все, что угодно. Например, что не хватало Зинченко - ключевого игрока высокого уровня, который мог бы усилить игру. Хотя все мы видели, как нас "усилил" тот же Малиновский. Человек, проведший на поле почти весь матч, не нанес ни одного удара в створ ворот шотландцев! И это об игроке атакующего плана, который являлся "свободным художником" и не занимался оборонительными действиями. Правда, Малиновский был творцом, сделав несколько раз неплохие передачи. Однако для футболиста такого уровня это слишком мало. Именно поэтому я не вижу ничего удивительного в том, что подобные игроки не попадают в состав своих команд. Скажу больше: в первом матче против Шотландии в течение 15 минут я насчитал тринадцать (!) передач чужому игроку. Мастер высокого уровня не имеет права допускать такое количество ошибок. Действия Малиновского в Глазго меня, честно говоря, шокировали.

- Сборная Украины не смогла справиться с задачей занять первое место в группе, что давало бы возможность получить путевку в дивизион А Лиги Европы. Как думаете, вместе с фиаско в плей-офф мирового первенства 2022 года эта неудача может сказаться на уверенности игроков?

- Футболисты хорошо понимают значение всех этих турниров. Как и отдают себе отчет, что подобный шанс дается человеку один раз в жизни. Следовательно, большинство игроков выходили на поле и понимали, что в этих трех сентябрьских поединках может решиться их дальнейшая судьба относительно выступлений в зарубежных топ-клубах. Однако если они не нашли в себе мотивации и сил, то ничего не поделаешь. Как говорят в таких случаях, "Маємо те, що маємо". Выше головы не прыгнешь, как бы этого ни хотелось. Относительно Александра Петракова могу сказать, что он хотел и пытался сделать все от него зависящее, чтобы результат выступлений сборной был лучше. Однако мне жаль, что он все же пошел на поводу у наших лидеров, которые должны были взять инициативу в свои руки и "тянуть" команду. Получилось все не так, как должно было быть. Мне это непонятно.

- Насколько велик может быть кредит доверия к Александру Петракову у руководителей украинского футбола?

- А у нас некого больше поставить на эту должность. Из-за границы ни один нормальный тренер не приедет, ведь ситуация в Украине сейчас настолько напряженная, что никто не захочет работать в нашей сборной. Даже если предположить, что такой вариант возможен, то одно дело пригласить авторитетного и харизматичного специалиста, а совсем другое - просто иностранца. На такой высокой должности, как рулевой сборной Украины, должен работать такой зарубежный тренер, который способный понимать менталитет нашего футбола. Такой, который мог бы повлиять на таких игроков, как Зинченко и тот же Малиновский. В отличие от иностранцев, нашим специалистам только дай возможность возглавить главную команду - и все захотят!

Каждый будет говорить: в сборной будет все хорошо, мы изменим мировоззрение, будем работать с другим, более эффективным и качественным подходом. А на самом деле в украинском футболе нет такого тренера, который мог бы сделать из сборной настоящую топ-команду. Возвращение Андрея Шевченко? Этот вариант на сегодняшний день даже не стоит рассматривать, ведь у них с Андреем Павелко сейчас не те взаимоотношения. Если говорить о возвращении в Украину Сергея Реброва, то я не думаю, что в ближайшее время он уйдет из "Аль-Айна" и оставит благополучные Объединенные Арабские Эмираты при сложившейся в нашей стране ситуации. На мой взгляд, это маловероятно.

- Как думаете, стоит ли вообще УАФ менять Александра Петракова на другого рулевого сборной?

- На мой взгляд, все останется так, как и было. Лучшей кандидатуры, ныне занимающей должность главного тренера сборной Украины, сейчас не найти.