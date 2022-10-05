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Алиев: Петракова нужно оставлять, он сделает для сборной многое

Национальная сборная Украины
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Экс-игрок сборной Украины вступился за специалиста

Алиев: Петракова нужно оставлять, он сделает для сборной многое

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев считает, что Александра Петракова нужно оставлять главным тренером национальной команды.

"Прежде всего, я скажу, что Петракова нужно оставлять. Это тот тренер, который сделает для сборной многое. При нём команда показывает очень хорошую игру. Первый вопрос, который ему задали после матча, и сказали: "Вот, журналистов интересует одно, вы сейчас уходите или что?".

Но почему не задать вопрос о том, как прошла игра, какие ваши ощущения. Я бы н***й послал сразу после такого вопроса. Сразу бы. Я бы сказал честно одно, что я его поддерживаю, и буду поддерживать.

Игру они показывали хорошую, ребята хотели выиграть, это было видно по последней игре с Шотландией", — сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Украина Александр Петраков
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