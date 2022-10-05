Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алиев: Петракова нужно оставлять у руля сборной
Серьезное заявление Александра Алиева
скриншот
Экс-игрок
"Прежде всего, я скажу, что Петракова нужно оставлять. Это тот тренер, который сделает для сборной многое. При нём команда показывает очень хорошую игру. Первый вопрос, который ему задали после матча, и сказали: "Вот, журналистов интересует одно, вы сейчас уходите или что?".
Но почему не задать вопрос о том, как прошла игра, какие ваши ощущения. Я бы н***й послал сразу после такого вопроса. Сразу бы. Я бы сказал честно одно, что я его поддерживаю, и буду поддерживать. Игру они показывали хорошую, ребята хотели выиграть, это было видно по последней игре с Шотландией", - сказал Алиев.
Напомним, что Петраков не смог вывести команду на ЧМ-2022 и вывести в элит-группу Лиги наций. Его контракт завершился, однако будущее тренера остается под вопросом.
Популярное сейчас
- Реал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 5 октября 2022
- Экс-легионер Динамо: Я вижу кадры Киева и у меня болит сердце
- Россияне дважды за ночь атаковали Белую Церковь иранскими дронами
- Петраков поедет на жеребьевку отбора Евро-2024
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине