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Италия и Англия. Сборная Украины узнала соперников по отбору на Евро-2024
"Сине-желтые" сыграют с действующими финалистами ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины узнала соперников по квалификации к Евро-2024.
Ими стали сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Вместе с Украиной они сформируют группу С. В этом квинтете пять команд из-за участия Италии в Финале четырех Лиги наций, который состоится в июне 2023 года.
Отметим, что Италия и Англия являются действующими финалистами последнего Чемпионата Европы.
Сборная Украины по восемь раз встречалась с Италией и Англией. Против "трех львов" "сине-желтые" добыли одну победу и дважды сыграли вничью. Итальянцев Украина еще не побеждала, дважды завершив матчи с одинаковым счетом.
Напомним, что матчи квалификации пройдут с марта 2023 по март 2024-го. К Германии, уже ставшей участником континентального первенства в статусе хозяина турнира, присоединятся по два победителя из 10 групп. Также три путевки еще будут разыграны через плей-офф Лиги наций.
Финальный турнир состоится в Германии в 10 городах – он запланирован на период с 14 июня по 14 июля 2024 года. В нем примут участие 24 команды, которые будут поделены на шесть групп – система такая же, как и во время двух предыдущих континентальных первенств.
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