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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ обнародовала календарь матчей сборной Украины в отборе на ЕВРО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Последний матч – домашний против Италии

УАФ обнародовала календарь матчей сборной Украины в отборе на ЕВРО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

УАФ обнародовала календарь предстоящих матчей национальной сборной Украины в рамках квалификации на ЕВРО-2024. Напомним, что Украина попала в группу С со сборными Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

Время начала матчей – киевское.

26.03.2023

Англия - Украина (19.00)

16.06.2023

Северная Македония – Украина (21.45)

19.06.2023

Украина - Мальта (21.45)

09.09.2023

Украина – Англия (19.00)

12.09.2023

Италия - Украина (21.45)

14.10.2023

Украина - Северная Македония (16.00)

17.10.2023

Мальта – Украина (21.45)

20.11.2023

Украина – Италия (21.45)

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В статье: Национальная сборная Украины ЕВРО-2024
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