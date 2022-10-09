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УАФ обнародовала календарь матчей сборной Украины в отборе на ЕВРО
Последний матч – домашний против Италии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УАФ обнародовала календарь предстоящих матчей национальной сборной Украины в рамках квалификации на ЕВРО-2024. Напомним, что Украина попала в группу С со сборными Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.
Время начала матчей – киевское.
26.03.2023
Англия - Украина (19.00)
16.06.2023
Северная Македония – Украина (21.45)
19.06.2023
Украина - Мальта (21.45)
09.09.2023
Украина – Англия (19.00)
12.09.2023
Италия - Украина (21.45)
14.10.2023
Украина - Северная Македония (16.00)
17.10.2023
Мальта – Украина (21.45)
20.11.2023
Украина – Италия (21.45)
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