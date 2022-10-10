Буряк: Не надо на Петракова сваливать все невзгоды - он старался

Известный украинский тренер Леонид Буряк поделился мнением о вероятной отставке Александра Петракова с поста главного тренера сборной Украины .

- Вопрос о том, кто в дальнейшем будет возглавлять сборную Украины висит в воздухе… Нужно ли оставить Александра Петракова, не выведшего команду ни на ЧМ-2022, ни в дивизион А Лиги наций?

– Это пусть президент УАФ Андрей Павелко решает. Знали, кого назначали. Знали, что работа с юношескими командами отличается от работы с опытными футболистами… Но я хочу, чтобы наше руководство наконец-то дошло до того уровня, когда по достоинству оценивается труд тренера, и когда тренеру говорят "спасибо" за работу. Не надо на Петракова сваливать все невзгоды, всю вину, потому что он, считаю, как минимум старался.

- То есть вопрос с тренером сборной желательно решить как можно скорее, тем более что уже известны соперники "сине-желтых" по группе ?

- Именно так. Это только кажется, что времени много, что к весне можно успеть. Думаю, с тренером национальной команды УАФ должна определяться уже сейчас. Тем более что возглавить сборную Украины в условиях войны, да еще перед отбором в такой сложной группе, где шансов на выход немного, не каждый согласится. Кстати, не думаю, что Сергея Реброва отпустят из клуба, и он сможет возглавить сборную.

Надо четко решить, что у нас в приоритете – красивый футбол или результат. Тренер уже сейчас должен начать рабочий процесс и как можно скорее нужно определиться хотя бы процентов на 70 с тренерским штабом "сине-желтых".

– Возможно, стоит попробовать вариант с назначением иностранного специалиста?

– Иностранные тренеры сюда приедут – это вопрос только суммы контракта. Деньги большие пообещают и кто-нибудь приедет. Но любому иностранцу сейчас будет сложно разобраться с украинским футболом. На это нужно время и полное понимание ситуации. Думаю, альтернативы украинскому тренеру нет. Уже есть состав соперников в отборе на Евро-2024, чемпионат Украины в разгаре, значит, надо иметь руководителя национальной команды и рабочий план подготовки к новому отборочному циклу.