Сабо - о жеребьевке отбора ЧЕ-2024: У Англии и Италии есть из кого выбирать, не то что у нас

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результаты жеребьевки квалификации к ЧЕ-2024 , по результатам которого соперниками нашей сборной станут сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

"Всегда так есть одна или две приличные команды, а другие разного уровня. Нам пока тяжело на международной арене. Все-таки, у нас война. Смотрю на некоторых наших ребят, которые выступают заграницей и не всегда играют. Они тоже не в столь хорошей форме, как хотелось бы. Что поделаешь — у нас война. Нужно терпеть, ждать, когда мы победим. Да, пройдет время, но сейчас не нужно никого критиковать — главное, чтобы в Украине были мир и победа.

Англия — фаворит группы. Это коллектив с приличным запасом. У итальянцев после провала с непопаданием на чемпионат мира тренеры меняют команду, вводят молодежь в коллектив. Они как были, так и являются хорошей командой. У них есть из кого выбирать, не то что у нас. Что делать тренеру, когда в сборную приглашаются игроки, которые не подходят на уровень сборной по мастерству? Тренер пытается найти варианты, искать, но что искать, когда все на ладони?", — сказал Сабо.