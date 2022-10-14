Малиновский - про Петракова: В некоторых моментах нужно учиться вести себя с прессой

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказал свое мнение, почему главный тренер сборной Украины Александр Петраков не всегда корректно общается с представителями СМИ.

– Я не знаком с Петраковым, почему у него не ладится с прессой?

– Надо ему вопрос задавать, а не мне.

Он всегда хочет выигрывать, но когда нет результата, он, может, злится очень и не до прессы ему в это время.

Но это такой момент, тоже нужно учиться вести себя с прессой, потому что ты должен дать информацию после игры.

Я давал интервью – да, внутри неприятно после игры, потому что отдали очень много сил.