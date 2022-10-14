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Малиновский - про Петракова: В некоторых моментах нужно учиться вести себя с прессой
В некоторых моментах нужно уметь общаться с прессой
Полузащитник
– Я не знаком с Петраковым, почему у него не ладится с прессой?
– Надо ему вопрос задавать, а не мне.
Он всегда хочет выигрывать, но когда нет результата, он, может, злится очень и не до прессы ему в это время.
Но это такой момент, тоже нужно учиться вести себя с прессой, потому что ты должен дать информацию после игры.
Я давал интервью – да, внутри неприятно после игры, потому что отдали очень много сил.
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