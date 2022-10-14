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Малиновский - про Петракова: В некоторых моментах нужно учиться вести себя с прессой

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

В некоторых моментах нужно уметь общаться с прессой

Малиновский - про Петракова: В некоторых моментах нужно учиться вести себя с прессой

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказал свое мнение, почему главный тренер сборной Украины Александр Петраков не всегда корректно общается с представителями СМИ.

– Я не знаком с Петраковым, почему у него не ладится с прессой?

– Надо ему вопрос задавать, а не мне.

Он всегда хочет выигрывать, но когда нет результата, он, может, злится очень и не до прессы ему в это время.

Но это такой момент, тоже нужно учиться вести себя с прессой, потому что ты должен дать информацию после игры.

Я давал интервью – да, внутри неприятно после игры, потому что отдали очень много сил.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
Київський Торт

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
14.10.2022 в 19:00
"Ты эта, бабу свою поучи щи варить… (с) " Тоже мне умник … сам в Сборную приезжает исключительно покрасоваться, да попантоваться. А отдачи, пользы для команды, желания играть - так едва выше плинтуса. А потом мы удивляемся, как его по ходу матча на Беседина меняют …)))
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