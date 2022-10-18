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Артем Бондаренко: Самая памятная игра сборной Украины - 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии

Национальная сборная Украины
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Еще и тот пенальти от Милевского

Артем Бондаренко: Самая памятная игра сборной Украины - 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко в интервью Zbirna.com рассказал, с каким поединком у него ассоциируется сборная Украины.

"Наверное, это был поединок 1/8 финала чемпионата мира 2006 года – Украина против Швейцарии.

Мне еще не исполнилось и шести лет, но в памяти эта игра осталась, возможно, потому, что впервые увидел такое исполнение пенальти, на которое решился Артем Милевский.

Это было очень эмоционально", – рассказал Бондаренко.

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В статье: Украина Артем Бондаренко
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Команда №1

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