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Артем Бондаренко: Самая памятная игра сборной Украины - 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии
Еще и тот пенальти от Милевского
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко в интервью Zbirna.com рассказал, с каким поединком у него ассоциируется
"Наверное, это был поединок 1/8 финала чемпионата мира 2006 года – Украина против Швейцарии.
Мне еще не исполнилось и шести лет, но в памяти эта игра осталась, возможно, потому, что впервые увидел такое исполнение пенальти, на которое решился Артем Милевский.
Это было очень эмоционально", – рассказал Бондаренко.
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Источник:Команда №1
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