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Федецкий: Во время матча с Баварией пошутили с Рибери, обменялись футболками. Он помнит меня
Украинец с теплом вспоминает былые времена
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий вспомнил игру против Франка Риберии в плей-офф квалификации ЧМ-2014 против Франции:
"Все говорят об этом матче. Я неоднократно просматривал его и анализировал. Не сказал бы, что был на седьмом небе от счастья после своей игры. Результат был классный, 2:0. Хотя как показал ответный матч - этого было мало.
После игры сделали селфи, сфотографировались. Приходилось еще с Рибери пересекаться в Бундеслиге, когда я играл за "Дармштадт". На матче с "Баварией" пошутили, обменялись футболками. Ну как… мою он болельщикам отдал. Он помнит. Это довольно приятно.
Не думаю, что за границей ходят истории о противостоянии Федецкий-Рибери. Это у нас оно получило такую огласку. Я бы не смог так удачно противостоять ему, если бы не помощь партнеров", – отметил Федецкий.
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