СМИ: Ребров может возглавить сборную Украины зимой

Украинский тренер Сергей Ребров переживает не лучшие времена в чемпионате ОАЭ. Наставник "Аль-Айна" может покинуть команду еще до завершения контракта летом 2023 года и возглавить сборную Украины.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, есть вероятность, что 1 января 2023 года 48-летний специалист будет главным тренером национальной команды Украины. Контракт действующего коуча сине-желтых Александра Петракова закончился после ничьей с Шотландией в Лиге Наций (0:0), а о продлении соглашения пока не сообщалось.

Ранее появились слухи об увольнении Реброва из "Аль-Айна", однако боссы эмиратского клуба выступили с опровержением. На данный момент клуб из ОАЭ занимает 8-е место, набрав 13 очков в 8 матчах.