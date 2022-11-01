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СМИ: Ребров может возглавить сборную Украины зимой
Украинец может покинуть "Аль-Айн" еще до завершения его сделки
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский тренер Сергей Ребров переживает не лучшие времена в чемпионате ОАЭ. Наставник "Аль-Айна" может покинуть команду еще до завершения контракта летом 2023 года и возглавить сборную Украины.
Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, есть вероятность, что 1 января 2023 года 48-летний специалист будет главным тренером национальной команды Украины. Контракт действующего коуча сине-желтых Александра Петракова закончился после ничьей с Шотландией в Лиге Наций (0:0), а о продлении соглашения пока не сообщалось.
Ранее появились слухи об увольнении Реброва из "Аль-Айна", однако боссы эмиратского клуба выступили с опровержением. На данный момент клуб из ОАЭ занимает 8-е место, набрав 13 очков в 8 матчах.
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