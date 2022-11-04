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Сборная Украины не будет проводит сбор в ноябре - клубы не отпустили игроков

Национальная сборная Украины
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А вот молодежка свой сбор проведет

Сборная Украины не будет проводит сбор в ноябре - клубы не отпустили игроков

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Национальная сборная Украины не будет проводить мини-сбор в ноябре.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, клубы не хотят делать паузу и отпускать игроков.

А вот тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань договорился о сборе, на котором планирует просмотреть потенциальных футболистов для молодежки в рамках подготовки к Евро-2023.

Команда Ротаня планирует провести два спарринга против Грузии и Израиля.

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В статье: Украина U-21 Украина Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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