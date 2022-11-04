Национальная сборная Украины
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Сборная Украины не будет проводит сбор в ноябре - клубы не отпустили игроков
А вот молодежка свой сбор проведет
Фото Павла Кубанова - УАФ
По информации журналиста Игоря Цыганыка, клубы не хотят делать паузу и отпускать игроков.
А вот тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань договорился о сборе, на котором планирует просмотреть потенциальных футболистов для молодежки в рамках подготовки к Евро-2023.
Команда Ротаня планирует провести два спарринга против Грузии и Израиля.
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Источник:Football Hub
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