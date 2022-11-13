"Сашко, де ти гуляв?" 23 года назад Украина провела худший матч в своей истории

В декабре 1999-го "France Football" вручил "Золотой мяч" Ривалдо. Среди номинантов оказались Андрей Шевченко, выдавший роскошный дебют в Милане, и Александр Шовковский. Если новичок "россонери" занял третье место в голосовании, то вот СаШо не получил баллов вообще. Ничего страшного – без оценки также остались Паоло Мальдини, Патрик Клюйверт, Джанлуиджи Буффон, Хосеп Гвардиола и другие не менее крутые персонажи.

Самое интересное, что не все знают о факте попадания Шовковского в престижный список. Зато ошибку, произошедшую месяцем раньше, помнят хорошо - она частично стоила нам поездки на чемпионат Европы. Ирония судьбы заключается в том, что в один год вратарь был занесен в элитный пул, однако тогда же подвел против мюнхенской "Баварии" и, что важнее, Словении.

***

Когда в октябре 1999-го Шевченко забил тот самый мяч Филимонову, Украина пережила невероятный подъем. Схожие ощущения охватили нас и после результатов жеребьевки стыков. Здесь нет ничего удивительного: одно дело – сражаться с Англией или Данией и совсем другое – против Словении. Многие были убеждены - более легкого конкурента не придумать, разве что доставшийся скандинавам Израиль.

И давайте не будем делать вид, что нам не присуща дерзость - почти все мысленно собирали чемоданы в Бельгию и Нидерланды. Что взять с этого соперника? Если "пробежаться" по именам, то никто не вызвал беспокойства или эффекта "вау" - футболисты из чемпионатов Бельгии, Швейцарии, Австрии, неприметных представителей Германии и Франции. Да, был Златко Захович, заставивший попотеть мадридский "Реал" в ЛЧ и заметно выделялся в "Олимпиакосе", но кто он на фоне Шевченко, Олега Лужного, который как раз перебрался в "Арсенал", и остальных "динамовских" полуфиналистов? Смех и только!

К тому же, Словения не очень уверенно провела квалификационный путь - сумбурный старт (5 очков в 4 турах), довольно неплохой отрезок в июне-августе и провальная концовка, ознаменованная поражениями Норвегии (1:2) и Греции (0:3). А что мы? Ни одного поражения, борьба с французами (действующими обладателями кубка мира, на минуточку), вкусная подножка России – живем! Да и опередили нас "гальские петухи" всего на один зачетный балл.

Можно еще долго обосновывать добродетели желто-синих. Йожеф Сабо тренировал еще с середины 70-х, имел опыт в Днепре и Динамо, а Сречко Катанец, прежде чем возглавить главную команду страны, работал с молодежкой и совсем немного на клубном уровне. Словом, не то светило, на которое нужно ориентироваться. Единичные оговорки тех, кто видел Словению на деле, не были услышаны и, наконец, потерялись в эмоциональном водовороте. Уже потом оказалось, что оппонент не мальчик для битья и умеет нивелировать недостатки: пусть ему и не хватало индивидуального класса, зато коллективный принцип делал чудеса.

Катанец принял сборную в начале отборочного цикла и наводил порядки на ходу. Как итог, сформировался приличный скелет - например, голкипер Младен Дабанович зарекомендовал себя на родине и накануне перебрался в "Локерен".

В центре обороны председательствовала проверенная временем пара Миланич-Кнавс, среднюю линию доверили Алексу Чеху, Джонни Новаку и Мирану Павлину. Захович, отвечая за креатив, получил больше свободы (хотя согласно плану частенько опускался ниже, чтобы помочь партнерам), а Миленко Ачимович подключался слева (или располагался ближе к нападению, если того требовал игровой эпизод). На острие атаки, как правило, - Милан Остерц и Саша Удович, не особенно продуктивные ребята, но готовы вступить в борьбу.

И вся эта конструкция гармонично взаимодействовала, вместе отбивалась, латала дыры и шла вперед. Причем никакого "автобуса" - Словения прекрасно понимала, что не поражает возможностями и вряд ли на нее когда-нибудь будут равняться. Но сидеть в собственной штрафной? Стопроцентное нет.

***

Шовковский, Головко, Попов, Ващук, Дмитрулин, Парфенов, Гусин, Кандауров, Косовский Ребров и Шевченко – такой состав выбрал Йожеф Йожефович 13 ноября 1999-го. Не было Лужного, но вместо него появился Парфенов - в целом достойная замена, ведь в "Спартаке" Романцева фулбек играл не последнюю роль, а потом дорос до статуса лидера.

Да и чего беспокоиться? Мы воспринимались фаворитами, ответный матч в Киеве (очевидный плюсик в понимании большинства) - обыгрываем в полноги! Впрочем, не так сталось, як гадалось.

Уже с первых минут было ясно, что в Любляне прогнозируется жара - хозяева совершили ряд выпадов в надежде выбить украинцев из равновесия. Опасная активность Заховича, удар Павлина, ошибка Парфенова, которая могла трансформироваться в пенальти (слава Богу, швейцарский арбитр Урс Майер махнул рукой) - события развивались стремительно и к середине тайма мы в основном отбивались.

Тут на 33-й минуте выстрелил Шевченко. Форвард начал атаку, адресовал мяч Кандаурову, Сергей "взял" на себя защитника, его отвлек и неожиданно осуществил пас пяткой. Получилась эффектная комбинация - Андрей подхватил круглого, сместился и обводным ударом перебросил Дабановича.

"Мяч влетает в сетку ворот! Браво, Андрей. Ну, ты даешь, Андрей", – воскликнул комментатор Александр Жураховский. И действительно, красота.

Казалось, что после такого Словения должна сникнуть - стартовый штурм не удался и отличилась главная звезда украинцев. Но нет - команда продолжала наседать на владение Александра Шовковского и только нарастила темп. Кнавс тревожно зарядил издалека, а к концу сорокапятиминутки соперник перехватил инициативу - Захович хоть и отправил мяч выше перекладины, однако заставил понервничать.

Не сказать, что мы не пытались удвоить преимущество – Дабанович справился с двумя попытками Шевченко – но чувствовалось, что Сабо собирался довольствоваться малой кровью. А чего? Все равно финальные штрихи поединка планировались на "Олимпийском". Жаль, что такая риторика повлекла за собой плачевные последствия.

После перерыва словенцы продолжили давить - Захович отреагировал на передачу свежего Ачимовича, ударил (Шовковский вовремя сложился, однако не зафиксировал мяч) и повторно пробил в штангу. Такое течение событий потребовало ответа, но с нашей стороны посыпались нарушения правил - антигероями оказались Кандауров и Парфенов, которые, если разобраться, схватили ненужные горчичники.

А потом Захович сравнял счет - суматоха, Косовский как следует не обработал мяч, чем фактически помог Златко и…

"Ну буквально ни из чего создал Захович этот гол. Поднесли ему буквально на тарелочке. Косовский сыграл неуклюже и Захович – ну нельзя этого футболиста оставлять. Один на один против Шовковского. Как только у Заховича есть маленький случай, буквально один шанс из ста, он мгновенно использует этот случай", - сокрушенно резюмировал комментатор.

На 61-й минуте "подъехала" очередная беда - Парфенов испортил дебют, наработав на удаление. Рефери справедливо наказал Дмитрия за грубый подкат, мы остались в меньшинстве и были вынуждены забаррикадироваться на своей половине поля - к защитным действиям присоединился даже Шевченко. Словенцы постоянно нагружали пустой правый фланг (впоследствии туда переместился Дмитрулин), контролировали ситуацию и больше владели мячом – ну и кто теперь фаворит?

Рывки Косовского, полумомент Шевченко - все это растворилось на фоне заряженных хозяев, которые все острее и более дерзко приближались к штрафной. Сабо должен был внести коррективы, встряхнуть команду, однако ограничился одной заменой - еще до красной карты Парфенова вместо Кандаурова вышел Василий Кардаш. И все?

***

Вы знаете, что было дальше - Шовковский покинул позицию, побежал навстречу мячу, одиноко прыгающему вдоль левой бровки, и почему-то решил оттуда ударить. Сложно представить, какие мысли роились в голове СаШо - все произошло быстро: голкипер выбил, попал прямо Ачимовичу, Миленко поблагодарил судьбу за подарок и отметился самым знаменитым голом в карьере. По крайней мере, для нас. Сфера предательски дугой залетела в ворота, а Жураховский выдал ставшую крылатой фразу, нашедшую популярность в мемах.

"Ой-йой-йой, Сашко! Сашко, де ти гуляв? Ну, як так можна? Просто жах. Сашко лежить біля воріт, схопившись за голову", - лучше и не опишешь тот беспорядок, который творился на стадионе «Бежиград».

"Я очень хотел, чтобы мы победили Украину здесь, в Словении. У меня был один случай – и я попробовал. Позиция неважна. В любом случае я бил бы по воротам: с центра поля, с углового, аута, левой ногой, правой ногой или головой. Увидел ворота – и был удивлен, что они пусты. Я просто ударил, и все. Если видишь пустые ворота, у тебя не может появиться иного мнения. Но чтобы забить с такого расстояния, нужно счастье. И мне повезло. Этот гол стал одним из самых важных в моей карьере.

Даже после игры я не мог понять, что мне удалось забить такой гол. Наверное, в тот день я стал героем всей Словении. Но буду честным, гол ничего бы не стоил, если бы мы проиграли ответный матч в Киеве, " - вспомнил Ачимович.

Изюминкой, подытожившей крах, стала вторая красная - за несколько минут до финального свистка Майер отправил на отдых Гусина.

Потом Йожеф Сабо много ныл (вполне присущее ему поведение, особенно в 90-х), обвинял арбитров, путался в аргументах и ​​ругал Шовковского.

"В первом матче в Любляне мы провели хороший тайм, Шевченко забил гол, но что начал создавать Урс Майер после перерыва? Удалил Парфенова и Гусина. А потом такую ​​«штуку» еще и создал Шовковский… Ну, отбей этот мяч в аут. Из ста случаев он в девяносто девяти так бы и сделал. А тут - левой ногой захотел выбить куда-то в поле?.. Так и вышли 1:2", - объяснил тренер.

Очень противоречивое утверждение, поскольку глобально к арбитражу не придраться - наша нервозность, спровоцированная пониманием безысходности, разрушением предвзятости к словенцев, была соответственно оценена. О'кей, представим, что все было наоборот, и швейцарский судья хотел спланированно похоронить Украину (на это намекал Сабо и в комментариях угрожал УЕФА), но почему же в Киеве мы увидели продолжение люблянского сценария?

Но кого это интересовало, когда мишень была прицеплена к Шовковскому?

"Все помнят ошибки, приводящие к результату. Хотя результат состоит и из забитых голов, и из пропущенных голов. Вот только незадача: незабитые голы никто не вспоминает. Все почему-то вспоминают пропущенный гол. Мы не попали на чемпионат Европы в 2000 году. Всю вину свалили исключительно на меня. И я не выдержал этого бремени. Началось с того, что разрушилась моя личная жизнь. Я потерял семью. Я потерял всех друзей, еще вчера певших мне хвалебные оды. Теперь у меня летели камни. Я стал самым главным футбольным злодеем – едва ли не единоличным виновником непопадания сборной на Евро-2000", – впоследствии в автобиографии написал СаШо.

Поговаривали, что Шовковский собирался повесить перчатки на гвоздь и хорошо, что динамовец нашел в себе силы для преодоления трудностей. Время полной реабилитации пришлось на 2006-й.

***

Знаете, кто еще находился среди претендентов ЗМ-1999? Если "пробежитесь" по списку, то на четырнадцатой строчке увидите некоего Златко Заховича...