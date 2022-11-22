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ТаТоТаке: Ребров обсуждал с Ермаком работу в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В УАФ хотят презентовать "что-то хорошее" в такое непростое время

ТаТоТаке: Ребров обсуждал с Ермаком работу в сборной Украины

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Ведущим футбольного YouTube-шоу ТаТоТаке, Роберто Моралесу и Михаилу Спиваковскому, задали вопрос о визите украинского специалиста Сергея Реброва в Киев. Спиваковский дал свой инсайд по этому поводу:

"Не только в госпитале он появлялся в столице. Кстати, может, кто-то скажет, что это популизм, но в случае Реброва это полезный популизм. Потому что потом, когда он вернется, кто-то может спросить: "Где вы, Сергей Станиславович, были, когда в стране была война, и нужно было помогать?".

"По моей информации, Ребров встречался не только с Павелко, но и с представителями ОП, в частности, с господином Ермаком. Есть принципиальное согласие от Реброва на сотрудничество с УАФ и сборной. Мы прямо сейчас не знаем, когда это начнется. Вот, например, если его уволят из "Аль-Айна" в феврале или марте, то он может появиться уже на первую игру отборочного цикла против Англии. Если нет, то в конце мая Ребров может подойти к руководству "Аль-Айна" и сказать, мол: "Остался месяц контракта, но – зачем? Скоро Азиатская ЛЧ, она будет где-то в августе: вам лучше не выплачивать мне зарплату, а провести этот месяц с новым тренером".

"Контракт в УАФ с Ребровым готовы подписывать на 7 лет, учитывая цикл ЧМ-2030. Тем более, этот Мундиаль может пройти в Украине. Я тоже был шокирован, но давайте вспомним – если бы Шевченко остался, то это были бы эти же 7 лет. Он просто не доработал последние 2 года".

Моралес добавил, что есть четкая информация – "Ребров нужен, без него очень тяжело, и это понимают. Для УАФ важно презентовать что-нибудь хорошее".

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В статье: Сергей Ребров Украина Роберто Моралес Андрей Павелко ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Комментарии (2)
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Pianist (Київ)
22.11.2022 в 11:28
Ермак уже тренера сборной собеседует? Прикольно. А есть в этой стране назначение, которое не согласовывалось с руководителем канцелярии?
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+2
0
Caballero (DC)
22.11.2022 в 12:07
Єрмачидло.
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0
0

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