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ТаТоТаке: Ребров обсуждал с Ермаком работу в сборной Украины
В УАФ хотят презентовать "что-то хорошее" в такое непростое время
Фото: facebook.com/alainfcae
Ведущим футбольного YouTube-шоу ТаТоТаке, Роберто Моралесу и Михаилу Спиваковскому, задали вопрос о визите украинского специалиста Сергея Реброва в Киев. Спиваковский дал свой инсайд по этому поводу:
"Не только в госпитале он появлялся в столице. Кстати, может, кто-то скажет, что это популизм, но в случае Реброва это полезный популизм. Потому что потом, когда он вернется, кто-то может спросить: "Где вы, Сергей Станиславович, были, когда в стране была война, и нужно было помогать?".
"По моей информации, Ребров встречался не только с Павелко, но и с представителями ОП, в частности, с господином Ермаком. Есть принципиальное согласие от Реброва на сотрудничество с УАФ и сборной. Мы прямо сейчас не знаем, когда это начнется. Вот, например, если его уволят из "Аль-Айна" в феврале или марте, то он может появиться уже на первую игру отборочного цикла против Англии. Если нет, то в конце мая Ребров может подойти к руководству "Аль-Айна" и сказать, мол: "Остался месяц контракта, но – зачем? Скоро Азиатская ЛЧ, она будет где-то в августе: вам лучше не выплачивать мне зарплату, а провести этот месяц с новым тренером".
"Контракт в УАФ с Ребровым готовы подписывать на 7 лет, учитывая цикл ЧМ-2030. Тем более, этот Мундиаль может пройти в Украине. Я тоже был шокирован, но давайте вспомним – если бы Шевченко остался, то это были бы эти же 7 лет. Он просто не доработал последние 2 года".
Моралес добавил, что есть четкая информация – "Ребров нужен, без него очень тяжело, и это понимают. Для УАФ важно презентовать что-нибудь хорошее".
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