Ярмоленко: Главное – помогать сборной. А побью ли рекорд Шевченко по голам – это уже такое

Вингер "Аль-Айна" и сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, хочет ли он побить рекорд национальной команды по забитым голам.

- Мечтаете обойти Андрея Шевченко и стать лучшим бомбардиром в истории сборной?

- Мечтаю только об одном – играть в футбол, получать от этого удовольствие. А как там будет – пусть так и будет. Одному богу известно. Сколько у меня сил – столько буду играть. Главное, чтобы я помогал своей команде получать результат. А побью рекорд или нет – это уже такое, – сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу Fantastic Football.

Напомним, что у Ярмоленко сейчас в активе 45 голов за сборную Украины, у Шевченко – 48.