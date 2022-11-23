 Ярмоленко: Главное – помогать сборной. А побью ли рекорд Шевченко по голам – это уже такое ᐉ UA-Футбол
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Ярмоленко: Главное – помогать сборной. А побью ли рекорд Шевченко по голам – это уже такое

Национальная сборная Украины
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Этот рекорд для него не самое важное в карьере

Ярмоленко: Главное – помогать сборной. А побью ли рекорд Шевченко по голам – это уже такое

Фото: СПОРТ bigmir

Новина українською

Вингер "Аль-Айна" и сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, хочет ли он побить рекорд национальной команды по забитым голам.

- Мечтаете обойти Андрея Шевченко и стать лучшим бомбардиром в истории сборной?

- Мечтаю только об одном – играть в футбол, получать от этого удовольствие. А как там будет – пусть так и будет. Одному богу известно. Сколько у меня сил – столько буду играть. Главное, чтобы я помогал своей команде получать результат. А побью рекорд или нет – это уже такое, – сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу Fantastic Football.

Напомним, что у Ярмоленко сейчас в активе 45 голов за сборную Украины, у Шевченко – 48.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Fantastic Football

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