Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Главное – помогать сборной. А побью ли рекорд Шевченко по голам – это уже такое
Этот рекорд для него не самое важное в карьере
Фото: СПОРТ bigmir
Вингер "Аль-Айна" и сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, хочет ли он побить рекорд национальной команды по забитым голам.
- Мечтаете обойти Андрея Шевченко и стать лучшим бомбардиром в истории сборной?
- Мечтаю только об одном – играть в футбол, получать от этого удовольствие. А как там будет – пусть так и будет. Одному богу известно. Сколько у меня сил – столько буду играть. Главное, чтобы я помогал своей команде получать результат. А побью рекорд или нет – это уже такое, – сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу Fantastic Football.
Напомним, что у Ярмоленко сейчас в активе 45 голов за сборную Украины, у Шевченко – 48.
Популярное сейчас
- "Чувствую себя одним из вас, украинцем!", - Йовичевич получил медаль от ПЦУ
- Австралия разрывает оборону Франции и забивает быстрый мяч
- Франция - Австралия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата мира
- Цыганков забил свой 100-й гол в карьере. Из них четверть - с пенальти
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО