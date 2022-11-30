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Источник: Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины
Есть несколько вариантов развития событий вокруг коуча сине-желтых
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Контракт главного тренера сборной Украины Александра Петракова с УАФ истекает 31 декабря, однако это не означает, что 1 января 2023 он перестанет быть наставником сине-желтых, сообщает "ТаТоТаке".
Такая ситуация возможна только в тот момент, когда Сергей Ребров или кто-нибудь другой официально подпишет соглашение с УАФ. Есть несколько вариантов развития событий вокруг главного тренера украинской национальной сборной.
Первый: Ребров возглавляет команду до марта и готовит ее к гостевому матчу отбора Евро-2024 против Англии, а Петраков отступает.
Второй: Петраков готовит сборную ко встрече с англичанами, а Ребров приходит летом.
Третий: возможно, главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань войдет в штаб Реброва. Поэтому Петраков может остаться в национальной сборной Украины до завершения финальной части молодежного чемпионата Европы-2023 (конец июня-начало июля), а затем возглавить сборную Украины U-21.
Четвертый: на матч с Англией сборную Украины может готовить кто-нибудь из будущих помощников Реброва. В таком случае Петракову придется ждать немного больше времени.
Но все эти варианты возможны только по договоренности между Петраковым и главой УАФ Андреем Павелко. У Петракова нет претензий к Павелко, поскольку тот дал ему работу его жизни. Но неизвестно, будет ли Павелко президентом УАФ на момент развития ситуации с тренерами.
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