 Источник: Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Источник: Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Есть несколько вариантов развития событий вокруг коуча сине-желтых

Источник: Ротань может войти в штаб Реброва в сборной Украины

Коллаж

Новина українською

Контракт главного тренера сборной Украины Александра Петракова с УАФ истекает 31 декабря, однако это не означает, что 1 января 2023 он перестанет быть наставником сине-желтых, сообщает "ТаТоТаке".

Такая ситуация возможна только в тот момент, когда Сергей Ребров или кто-нибудь другой официально подпишет соглашение с УАФ. Есть несколько вариантов развития событий вокруг главного тренера украинской национальной сборной.

Первый: Ребров возглавляет команду до марта и готовит ее к гостевому матчу отбора Евро-2024 против Англии, а Петраков отступает.

Второй: Петраков готовит сборную ко встрече с англичанами, а Ребров приходит летом.

Третий: возможно, главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань войдет в штаб Реброва. Поэтому Петраков может остаться в национальной сборной Украины до завершения финальной части молодежного чемпионата Европы-2023 (конец июня-начало июля), а затем возглавить сборную Украины U-21.

Четвертый: на матч с Англией сборную Украины может готовить кто-нибудь из будущих помощников Реброва. В таком случае Петракову придется ждать немного больше времени.

Но все эти варианты возможны только по договоренности между Петраковым и главой УАФ Андреем Павелко. У Петракова нет претензий к Павелко, поскольку тот дал ему работу его жизни. Но неизвестно, будет ли Павелко президентом УАФ на момент развития ситуации с тренерами.

Читайте такжеТаТоТаке: Ребров обсуждал с Ермаком работу в сборной Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань Сергей Ребров Украина Александр Петраков УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2022 в 11:18
Беріть Ротаня головним, тай годі!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде