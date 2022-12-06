Довбик: На ЧМ-2022 сборная Украины выступила бы лучше, чем Уэльс

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик поделился своим мнением о результатах чемпионата мира-2022 в Катаре.

– Слежу за чемпионатом мира. Но не так, чтобы каждый матч смотреть. Смотрел вчера два матча, а в общем – только топ-сборные. Сначала был за Францию, но там травмировался Бензема... Сейчас болею за Португалию. Думаю, будет им тяжело выиграть, но буду болеть за них. Франция и Бразилия, думаю, являются главными фаворитами.

– Губы или локти не кусаешь, что на этом чемпионате мира нет Украины?

– Да, я смотрю и думаю, что мы бы выступили лучше, чем Уэльс. Это точно, мне так кажется. Где-то скребет внутри.

– Какое твое мнение: заслуживает ли Петраков новый контракт?

– Это не мое дело. Не хочу об этом говорить, потому что я игрок, – ответил Довбик.

Напомним, на групповой стадии Мундиаля Уэльс выступал в одной группе с Англией, Ираном и США. Валлийцы заняли последнее место, набрав всего одно очко.