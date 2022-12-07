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Вацко: Говорил с Ребровым - он не очень хочет обсуждать тему сборной Украины
Так как у тренера действующий контракт с клубом Аль-Айном
Фото: facebook.com/alainfcae
Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о своем разговоре с тренером Сергеем Ребровым. По словам Вацко, Ребров не готов обсуждать вопрос с его возможным назначением главным тренером
"Я разговаривал с Ребровым на эту тему, тему сборной, но он не очень хочет это обсуждать, потому что у него контракт с "Аль-Айном". Я чувствую большое желание возглавить сборную Украины, но у него договор до лета с "Аль-Айном".
Я знаю, что был разговор между Ребровым и Павелко, но все это только разговоры, потому что у Сергея Реброва контракт.
И вопрос в том, что на время старта отбора Евро-2024 в марте у Реброва будет этот контракт в ОАЭ", — сказал Вацко.
Напомним, что пока неясно, останется ли у руля нынешний наставник национальной команды, соглашение которого с УАФ истекает в конце декабря.
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