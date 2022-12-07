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Вацко: Говорил с Ребровым - он не очень хочет обсуждать тему сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Так как у тренера действующий контракт с клубом Аль-Айном

Вацко: Говорил с Ребровым - он не очень хочет обсуждать тему сборной Украины

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о своем разговоре с тренером Сергеем Ребровым. По словам Вацко, Ребров не готов обсуждать вопрос с его возможным назначением главным тренером сборной Украины, так как имеет контракт с клубом "Аль-Айн".

"Я разговаривал с Ребровым на эту тему, тему сборной, но он не очень хочет это обсуждать, потому что у него контракт с "Аль-Айном". Я чувствую большое желание возглавить сборную Украины, но у него договор до лета с "Аль-Айном".

Я знаю, что был разговор между Ребровым и Павелко, но все это только разговоры, потому что у Сергея Реброва контракт.

И вопрос в том, что на время старта отбора Евро-2024 в марте у Реброва будет этот контракт в ОАЭ", — сказал Вацко.

Напомним, что пока неясно, останется ли у руля нынешний наставник национальной команды, соглашение которого с УАФ истекает в конце декабря.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Вацко Live

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