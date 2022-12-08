Remember Blue & Yellow. ESPN выпустил фильм о жизни сборной Украины во время войны

В Чикаго в помещении Украинского культурного центра состоялась презентация фильма "Помни сине-желтых" (Remember Blue & Yellow).

Создатели фильма – американские журналисты из компании ESPN Рассел Диналло и Райт Томпсон. Фильм показывает жизнь национальной сборной Украины во время войны.

На премьере присутствовали руководители ESPN, авторитетные спортивные журналисты из США и сплоченная украинская община Чикаго, насчитывающая сегодня около 400 тысяч человек (к началу полномасштабного вторжения - 250 тысяч).

Специальным гостем премьеры стал главный тренер национальной команды Александр Петраков, являющийся главным героем фильма.

"Поначалу я к этой идее отнесся несколько скептически. Знаете, есть такие приметы у футболистов, что может быть нефарт. Но когда я познакомился с авторами фильма и увидел, как они работают и как относятся к нам, я понял, что они душой переживают за Украину.

Теперь я понимаю, что этот фильм нужен, и он должен был выйти. Сейчас вспоминаются эмоции ребят, эмоции болельщиков… Труднее всего было, когда мы не вышли на чемпионат мира. Для многих моих игроков это было мечтой. Многие завершают выступления в сборной, ведь наступает определенный возраст", — признался во время презентации фильма Александр Петраков.