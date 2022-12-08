Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Remember Blue & Yellow. ESPN выпустил фильм о жизни сборной Украины во время войны
На презентации в Чикаго побывал и главный тренер сборной Украины Александр Петраков
uaf.ua
В Чикаго в помещении Украинского культурного центра состоялась презентация фильма "Помни сине-желтых" (Remember Blue & Yellow).
Создатели фильма – американские журналисты из компании ESPN Рассел Диналло и Райт Томпсон. Фильм показывает жизнь
На премьере присутствовали руководители ESPN, авторитетные спортивные журналисты из США и сплоченная украинская община Чикаго, насчитывающая сегодня около 400 тысяч человек (к началу полномасштабного вторжения - 250 тысяч).
Специальным гостем премьеры стал главный тренер национальной команды Александр Петраков, являющийся главным героем фильма.
"Поначалу я к этой идее отнесся несколько скептически. Знаете, есть такие приметы у футболистов, что может быть нефарт. Но когда я познакомился с авторами фильма и увидел, как они работают и как относятся к нам, я понял, что они душой переживают за Украину.
Теперь я понимаю, что этот фильм нужен, и он должен был выйти. Сейчас вспоминаются эмоции ребят, эмоции болельщиков… Труднее всего было, когда мы не вышли на чемпионат мира. Для многих моих игроков это было мечтой. Многие завершают выступления в сборной, ведь наступает определенный возраст", — признался во время презентации фильма Александр Петраков.
Напомним, что сборная Украины проиграла команде Уэльса в решающем матче отбора на чемпионат мира в Катаре (0:1).
Популярное сейчас
- Крутые Довбик и Мудрик, яркие новички Зари. Сборная первого полугодия УПЛ
- Роналду угрожал покинуть сборную на ЧМ-2022 - Португалия сделала заявление
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Вацко: Говорил с Ребровым - он не очень хочет обсуждать тему сборной Украины
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО