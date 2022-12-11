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Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 50
Его нет с нами уже восемь лет
фото - Getty Images
11 декабря 1972 года родился Андрей Гусин – звездный хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины.
Гусин родился в Золочеве Львовской области. Карьеру начинал в нижних лишах, а в 1992-м был приглашен в "Карпаты". Интересно, что начинал карьеру как форвард, именно в таком амплуа переходил в "Динамо" в 1993 году. Однако до 1996-го находился в дубле. Пока его не заметил Валерий Лобановский, который и перевел Андрея на позицию опорного полузащитника.
С бело-синими семь раз становился чемпионом Украины, четырежды выигрывал национальный Кубок, доходил до полуфинала Лиги Чемпионов. Всего за "Динамо" отыграл 232 матча, в которых забил 26 голов. Еще 71 матч Гусин отыграл за национальную сборную. В 2005 году именно его гол позволил победить на выезде на тот момент действующих чемпионов Европы греков и фактически гарантировать выход на ЧМ-2006.
После завершения карьеры игрока тренировал дубль "Динамо".
17 сентября 2014 года Андрей Гусин погиб, не справившись с управлением мотоцикла на автодроме Чайка.
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