Сегодня Андрею Гусину могло бы исполниться 50

11 декабря 1972 года родился Андрей Гусин – звездный хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины.

Гусин родился в Золочеве Львовской области. Карьеру начинал в нижних лишах, а в 1992-м был приглашен в "Карпаты". Интересно, что начинал карьеру как форвард, именно в таком амплуа переходил в "Динамо" в 1993 году. Однако до 1996-го находился в дубле. Пока его не заметил Валерий Лобановский, который и перевел Андрея на позицию опорного полузащитника.

С бело-синими семь раз становился чемпионом Украины, четырежды выигрывал национальный Кубок, доходил до полуфинала Лиги Чемпионов. Всего за "Динамо" отыграл 232 матча, в которых забил 26 голов. Еще 71 матч Гусин отыграл за национальную сборную. В 2005 году именно его гол позволил победить на выезде на тот момент действующих чемпионов Европы греков и фактически гарантировать выход на ЧМ-2006.

После завершения карьеры игрока тренировал дубль "Динамо".

17 сентября 2014 года Андрей Гусин погиб, не справившись с управлением мотоцикла на автодроме Чайка.