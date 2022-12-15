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Ребров: Если будет интерес от сборной Украины - с радостью буду работать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сейчас тренер сосредоточен на работе в клубе

Ребров: Если будет интерес от сборной Украины - с радостью буду работать

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров высказался о слухах относительно его возможного назначения на должность наставника национальной сборной Украины.

"Мой приезд в Украину якобы на переговоры с УАФ? Тут нечего комментировать. У меня контракт с "Аль-Айном", переговоры всегда какие-то ведутся, но сейчас я сосредоточен на работе в клубе. Но всегда говорил: если будет интерес от сборной Украины, я всегда рад работать в Украине, для своего народа и, если будет такая возможность, с радостью буду работать у нас в стране.

Слухи о сборной и "Динамо"? Я не так часто читаю новости, поскольку сосредоточен на своей работе. Да, иногда звонят друзья, спрашивают: правдива ли эта информация. Это работа журналистов, что-то говорить, выбрасывать сенсационные статьи", – ответил Ребров.

Напомним, что пока неясно, останется ли у руля нынешний наставник национальной команды Александр Петраков, соглашение которого с УАФ истекает в конце декабря.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
15.12.2022 в 14:42
Сергей, спасибо, но, лучше, добивайся успехов вне Украины.
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