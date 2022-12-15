Ребров: Если будет интерес от сборной Украины - с радостью буду работать

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров высказался о слухах относительно его возможного назначения на должность наставника национальной сборной Украины.

"Мой приезд в Украину якобы на переговоры с УАФ? Тут нечего комментировать. У меня контракт с "Аль-Айном", переговоры всегда какие-то ведутся, но сейчас я сосредоточен на работе в клубе. Но всегда говорил: если будет интерес от сборной Украины, я всегда рад работать в Украине, для своего народа и, если будет такая возможность, с радостью буду работать у нас в стране.

Слухи о сборной и "Динамо"? Я не так часто читаю новости, поскольку сосредоточен на своей работе. Да, иногда звонят друзья, спрашивают: правдива ли эта информация. Это работа журналистов, что-то говорить, выбрасывать сенсационные статьи", – ответил Ребров.