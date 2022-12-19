Фонсека - о тренерстве в сборных: Если бы думал об этом, то стал бы тренером сборной Украины

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека в интервью La Voix du Nord рассказал, что в будущем он не против возглавить сборную Украины. Кроме того, он отметил что вряд ли в ближайшее время будет тренировать сборную Португалии.

"Честно говоря, я не думаю, что смогу в ближайшее время возглавить Португалию. Я счастлив в "Лилле" и хочу продолжить этот проект. Быть тренером сборной действительно сложно. Это другая работа.

Я не думаю, что сейчас самое время думать об этом. Я не планирую на будущее. Но если бы думал об этом, я бы в один прекрасный день стал тренером сборной Украины ", — сказал Фонсека.

Напомним, что португалец тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 год.