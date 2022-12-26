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Бурбас: УАФ не продлила контракт с Петраковым. Сборную возглавит Ребров
Контракт с Петраковым так и не был продлен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УАФ не будет продлевать контракт с 65-летним Александром Петраковым в качестве главного тренера
К такому выводу приходит украинский журналист Игорь Бурбас.
"Если до марта Сергей Ребров уволится с должности в "Аль-Айне" (есть такие варианты), то немедленно приступит к исполнению обязанностей в национальной команде. Он до мелочей уже проговорил свой контракт с УАФ. Если в Эмиратах придется задержаться до июня, сбор проведет его тренерский штаб.
Это означает, что миссия Александра Петракова в национальной команде завершена. Его соглашение истекает с каждым днем, и вопрос о пролонгации не рассматривался на заседании Исполкома на прошлой неделе. Хотя в то же время в младших командах пролонгировали Руслана Ротаня и Сергея Нагорняка.
Возвращаться на молодежный уровень пока еще наставнику нашей сборной не хочется, он планирует остаться во взрослом футболе и ждет достойных предложений", - написал Бурбас.
Напомним, что нынешний контракт главного тренера сборной Украины Александра Петракова действует до 31 декабря 2022 года.
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