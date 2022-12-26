Бурбас: УАФ не продлила контракт с Петраковым. Сборную возглавит Ребров

УАФ не будет продлевать контракт с 65-летним Александром Петраковым в качестве главного тренера сборной Украины . А новым наставником, вероятно, станет Сергей Ребров.

К такому выводу приходит украинский журналист Игорь Бурбас.

"Если до марта Сергей Ребров уволится с должности в "Аль-Айне" (есть такие варианты), то немедленно приступит к исполнению обязанностей в национальной команде. Он до мелочей уже проговорил свой контракт с УАФ. Если в Эмиратах придется задержаться до июня, сбор проведет его тренерский штаб.

Это означает, что миссия Александра Петракова в национальной команде завершена. Его соглашение истекает с каждым днем, и вопрос о пролонгации не рассматривался на заседании Исполкома на прошлой неделе. Хотя в то же время в младших командах пролонгировали Руслана Ротаня и Сергея Нагорняка.

Возвращаться на молодежный уровень пока еще наставнику нашей сборной не хочется, он планирует остаться во взрослом футболе и ждет достойных предложений", - написал Бурбас.