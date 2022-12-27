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Национальная сборная Украины
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Маркевич: Была договоренность с УАФ – Шевченко уходит, а я буду тренировать сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но не получилось

Маркевич: Была договоренность с УАФ – Шевченко уходит, а я буду тренировать сборную

Новина українською

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что Александр Петраков покинет главную команду нашей страны по истечению строка своего контракта.

– Что он мог, то сделал в такое непростое время. Жаль, конечно, что команда не попала на чемпионат мира. Не могу сказать, что все было так уж плохо.

– Такое решение УАФ закономерно?

– Тренерская работа такая, что если нет результата, то жди, что с тобой не будут продлевать контракт.

– Вы — единственный в истории тренер сборной, который провел более одного матча, но так и не потерпел поражения. Есть такой исторический факт. Согласились бы возглавить нашу национальную команду? Были ли контакты с УАФ и вообще с Павелко по этому вопросу?

– У нас была договоренность. Я ради этого и работал с УАФ пять лет, потому, что была договоренность – Шевченко уходит, а я буду тренировать сборную. Но не получилось. Не знаю, какие там обстоятельства и кто был за или против. Мне это уже не интересно.

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– Если бы сейчас получили предложение возглавить сборную Украины, то что бы ответили?

– Нужно думать над таким вопросом. Год назад такое предложение было актуальным для меня. Я был готов и, честно говоря, мне очень хотелось. Но не получилось, - сказал Маркевич в комментарии Fanday.

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В статье: Мирон Маркевич Украина УАФ
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Источник:
Fanday

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