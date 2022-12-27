Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: Была договоренность с УАФ – Шевченко уходит, а я буду тренировать сборную
Но не получилось
Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что Александр Петраков покинет главную команду нашей страны по истечению строка своего контракта.
– Что он мог, то сделал в такое непростое время. Жаль, конечно, что команда не попала на чемпионат мира. Не могу сказать, что все было так уж плохо.
– Такое решение УАФ закономерно?
– Тренерская работа такая, что если нет результата, то жди, что с тобой не будут продлевать контракт.
– Вы — единственный в истории тренер сборной, который провел более одного матча, но так и не потерпел поражения. Есть такой исторический факт. Согласились бы возглавить нашу национальную команду? Были ли контакты с УАФ и вообще с Павелко по этому вопросу?
– У нас была договоренность. Я ради этого и работал с УАФ пять лет, потому, что была договоренность – Шевченко уходит, а я буду тренировать сборную. Но не получилось. Не знаю, какие там обстоятельства и кто был за или против. Мне это уже не интересно.
– Если бы сейчас получили предложение возглавить сборную Украины, то что бы ответили?
– Нужно думать над таким вопросом. Год назад такое предложение было актуальным для меня. Я был готов и, честно говоря, мне очень хотелось. Но не получилось, - сказал Маркевич в комментарии Fanday.
Популярное сейчас
- Официально: Коди Гакпо перейдет в Ливерпуль
- "Он давно ждет украинских туристов", - Буданов посоветовал украинцам в 2023 году в отпуск ехать в Крым
- После очередного удара по Энгельсу Россия начала перебазировать бомбардировщики на Дальний Восток
- Бурбас: УАФ не продлила контракт с Петраковым. Сборную возглавит Ребров
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО