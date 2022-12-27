Сирота: У Шевченко и Петракова разные стили, манера общения, даже проявление эмоций

22-летний защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Сирота высказался о своей работе в лагере национальной команды.

– Вы вызывались в национальную сборную Украины. Что можете сказать о работе с Александром Петраковым?

– Очень нравится работать под руководством Александра Васильевича – это максимально положительный и эмоциональный тренер. Так что пребывание в расположении национальной команды всегда в радость.

– Находясь в расположении команды, вы были свидетелем и невыхода нашей сборной в финальную часть ЧМ-2022, и неудачи в Лиге наций, где "желто-синие" не смогли пробиться в элитный дивизион. Могли ли результаты быть лучше?

– Конечно. Считаю, что мы заслуживали и выхода в финальную часть ЧМ-2022, и элитного дивизиона Лиги наций. Но, к сожалению, Фортуна была не на нашей стороне.

– В национальную сборную вас впервые вызвал Андрей Шевченко, но дебютировать удалось уже при Александре Петракове. Существенно ли отличается игра сборной этих двух наставников? На чем делал основной упор Андрей Николаевич, а что первоочередное для Александра Васильевича?

– Не люблю сравнивать тренеров, поскольку у каждого свой стиль, манера общения, даже проявление эмоций.

– Если оглянуться назад, за эти три года какой матч можешь назвать лучшим (как для себя лично, так и для команды), а какой, наоборот, провальным и таким, который хочется поскорее забыть?

– Лучший для меня матч – это дебют за национальную сборную в официальном матче, когда мы на выезде победили Ирландию (1:0) в Лиге наций. Худшим же могу назвать ответный матч с "Бенфикой" в раунде плей-офф нынешней Лиги чемпионов.