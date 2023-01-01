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У Александра Петракова завершился контракт со сборной Украины
О продлении соглашения не было уведомлено
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У тренера Александра Петракова 31 декабря 2022 года закончилось действие контракта со сборной Украины.
УАФ еще не объявила решение о судьбе Петракова: не было сообщений ни о прощании с тренером, ни о продлении соглашения. У сторон есть возможность продолжения сотрудничества еще на один цикл.
Полноценно он вступил на этот пост 17 ноября 2021 года. До этого – с 18 августа 2021-го года – наставник работал в статусе исполняющего обязанности.
Отметим, что Петраков провел во главе сборной 15 матчей. Под его руководством "сине-желтые" заняли второе место в группе квалификации на ЧМ-2022, однако в финальном поединке плей-офф уступили Уэльсу. Также сборная Украины финишировала на втором месте в группе Б Лиги наций, находясь в квартете с Шотландией, Ирландией и Арменией.
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