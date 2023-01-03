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Тренер Северной Македонии Милевский: Украина – крепкая, большая команда
Тренер Северной Македонии оценил соперников по отборочной группе
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Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевский, которая является соперником
"Попасть на большой турнир – мечта каждой национальной сборной. Группа, в которой мы оказались, очень тяжелая, но в то же время это большой вызов для всех нас.
Мы обыграли Италию в Палермо, причем этот матч был для нее едва ли не самым важным в новейшей истории, а после провала с Северной Македонией итальянцы во второй раз пропустили чемпионат мира. Они будут очень мотивированы отомстить нам.
Англия — топ-сборная, Гарет Саутгейт отлично работает с очень талантливой командой. Англичане имеют в составе много игроков молодежной сборной и сейчас желают больших побед. Однако мы должны быть готовы к тому, что нас ждет.
Мальта — это команда, которая постоянно прогрессирует и становится все более конкурентоспособной. Это подтверждают его последние результаты.
Украина – крепкая, большая команда. Украинцы играют в современный привлекательный футбол вне зависимости от соперника. Это мы увидели в очном матче на чемпионате Европы 2020 года.
Нам должно быть понятно, что все соперники уже рассматривают Северную Македонию через другую призму, стремясь победить нашу команду. Но футболисты боролись за этот статус и выход на чемпионат Европы и хорошо провели отборочные матчи к чемпионату мира — особенно две дуэли плей-офф, с победой над действующим чемпионом Европы Италией и финальным поединком против Португалии.
Фавориты постоянно меняются и выиграть любой матч непросто. Мы увидели, что даже на ЧМ очень сильные сборные не оправдали всех ожиданий. В современном футболе, если мы хотим добиться цели, необходимо не только быть на нужном уровне, а гораздо больше.
Мне важно, чтобы все были здоровы, хотя я понимаю, что мы не можем полностью влиять на это. Я постоянно общаюсь с игроками об их состоянии и форме в клубах. Они знают, что только полностью подготовленные исполнители могут быть конкурентоспособными. В течение всего этого периода мы строили взаимное доверие, и я считаю, что мы поняли, что команда выше каждого и что все мы должны быть именно командой. Мы должны подтвердить это в ближайших матчах", - сказал Благоя Милевский.
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