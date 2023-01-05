Где, когда и с кем. УАФ утвердила календарь официальных матчей для сборной Украины

Вчера, 4 января, состоялся Исполком Украинской ассоциации футбола, на котором буд утвержден календарь международных матчей для национальной сборной на 2023 год.

Сборной Украины предстоит в этом году провести восемь официальных матчей, они все пройдут в рамках отбора на Евро-2024. Также национальную команду будут ждать и товарищеские матчи, но их количество и потенциальные соперники остаются неизвестными.

Календарь официальных матчей сборной Украины на 2023 год:

Англия – Украина 26 марта 2023 года;

Северная Македония – Украина 16 июня 2023 года;

Украина – Мальта 19 июня 2023 года;

Украина – Англия 9 сентября 2023 года;

Италия – Украина 12 сентября 2023 года;

Украина – Северная Македония 14 октября 2023 года;

Мальта – Украина 17 октября 2023 года;

Украина – Италия 20 ноября 2023 года.

Интересно, что на данный момент сборная Украины пока что официально находится без главного тренера - у Александра Петракова закончился контракт. Будет ли он продолжен, либо команду будет тренировать другой коуч (СМИ активно пишут, что им станет Сергей Ребров), пока что неясно.