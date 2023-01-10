Суркис: Надеюсь, есть компетентные люди, которые примут решение о главном тренере сборной Украины

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, почему Александр Шовковский ушел из сборной Украины, где был помощником Александра Петракова, и присоединился к "Динамо" .

– У Шовковского уже закончился контракт с УАФ?

– Насколько мне известно, у него закончился контракт с УАФ, и он забрал оттуда трудовую книжку. Но если в будущем ему поступит предложение от сборной Украины быть там ассистентом главного тренера, то мы не будем возражать, чтобы он совмещал должности. Он со мной оговаривал этот момент, и я его заверил, что не буду против. Мы готовы предоставлять для главной сборной страны все что нужно.

– Шовковский, случайно, не говорил, Ребров уже точно возглавит сборную Украины?

– Я не в курсе. Я отвечаю только за комплектацию киевского "Динамо", за сборную отвечают совершенно другие люди. Я с Шовковским на эту тему не разговаривал. Тем более не корректно говорить о Реброве, который имеет действующий контракт с "Аль-Айном", и выполняет его. Я не влияю на то, кто будет главным тренером сборной и со мной на эту тему никто не советуется.

Надеюсь, что есть компетентные люди, которые примут решение о назначении главного тренера сборной. И чем быстрее это сделают, тем будет спокойнее для сборной Украины, чтобы ее не штормило, как это было на протяжении последних двух лет.