  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Суркис: Надеюсь, есть компетентные люди, которые примут решение о главном тренере сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Надеюсь, есть компетентные люди, которые примут решение о главном тренере сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

В контексте про Реброва

Суркис: Надеюсь, есть компетентные люди, которые примут решение о главном тренере сборной Украины

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, почему Александр Шовковский ушел из сборной Украины, где был помощником Александра Петракова, и присоединился к "Динамо".

– У Шовковского уже закончился контракт с УАФ?

– Насколько мне известно, у него закончился контракт с УАФ, и он забрал оттуда трудовую книжку. Но если в будущем ему поступит предложение от сборной Украины быть там ассистентом главного тренера, то мы не будем возражать, чтобы он совмещал должности. Он со мной оговаривал этот момент, и я его заверил, что не буду против. Мы готовы предоставлять для главной сборной страны все что нужно.

– Шовковский, случайно, не говорил, Ребров уже точно возглавит сборную Украины?

– Я не в курсе. Я отвечаю только за комплектацию киевского "Динамо", за сборную отвечают совершенно другие люди. Я с Шовковским на эту тему не разговаривал. Тем более не корректно говорить о Реброве, который имеет действующий контракт с "Аль-Айном", и выполняет его. Я не влияю на то, кто будет главным тренером сборной и со мной на эту тему никто не советуется.

Надеюсь, что есть компетентные люди, которые примут решение о назначении главного тренера сборной. И чем быстрее это сделают, тем будет спокойнее для сборной Украины, чтобы ее не штормило, как это было на протяжении последних двух лет.

По теме
yellow-arrow
Шовковский станет ассистентом Луческу в Динамо, - СМИ
yellow-arrow
Микитин: После матча Россия - Украина Путин заходил к нам в раздевалку в окружении людей в черных плащах
yellow-arrow
Где, когда и с кем. УАФ утвердила календарь официальных матчей для сборной Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шовковский Игорь Суркис Сергей Ребров Украина Динамо (Киев) Александр Петраков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
10.01.2023 в 22:05
Сподіваюсь, знайдуться компетентні люди, що приймуть правильні рішення що до тебе та твого брата
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде