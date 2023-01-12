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Официально: Петраков больше не тренер сборной Украины
УАФ приостанавливает сотрудничество с тренером
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Украинская ассоциация футбола приостанавливает сотрудничество с главным тренером
Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации.
УАФ поблагодарила Петракова и его тренерский штаб за работу во главе как национальной команды, так и сборной U-20, с которой тренер стал чемпионом мира.
В свою очередь, Александр Петраков поблагодарил УАФ за предоставленную возможность возглавить и работать с национальной командой.
Под руководством Александра Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13).
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