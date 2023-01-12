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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально: Петраков больше не тренер сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

УАФ приостанавливает сотрудничество с тренером

Официально: Петраков больше не тренер сборной Украины

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Украинская ассоциация футбола приостанавливает сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым.

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации.

УАФ поблагодарила Петракова и его тренерский штаб за работу во главе как национальной команды, так и сборной U-20, с которой тренер стал чемпионом мира.

В свою очередь, Александр Петраков поблагодарил УАФ за предоставленную возможность возглавить и работать с национальной командой.

Под руководством Александра Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13).

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В статье: Украина Александр Петраков УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
12.01.2023 в 18:15
Слили таки Деда. Жаль. И как фамилия того, кто теперь возглавит сборную?
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С.Карпович. (Ланівці)
12.01.2023 в 18:13
Нема там за чим шкодувати.Подякувати ,і відправити тренувати молодь.Що в нього добре виходить.
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