Официально: Петраков больше не тренер сборной Украины

Украинская ассоциация футбола приостанавливает сотрудничество с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым.

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации.

УАФ поблагодарила Петракова и его тренерский штаб за работу во главе как национальной команды, так и сборной U-20, с которой тренер стал чемпионом мира.

В свою очередь, Александр Петраков поблагодарил УАФ за предоставленную возможность возглавить и работать с национальной командой.

Под руководством Александра Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13).