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Петраков: Мы стремились подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства

Национальная сборная Украины
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Петраков уже не тренер сборной Украины

Петраков: Мы стремились подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Уже бывший тренер сборной Украины Александр Петраков поблагодарил УАФ и прокомментировал свою работу во главе национальной команды.

"Для меня этот период жизни навсегда останется тёплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административного штаба за то, что на протяжении полутора лет мы были единственным целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его. Мы стремились добиться самого большего и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства.

Также искренне благодарен всему коллективу Украинской ассоциации футбола за многолетнее сотрудничество и президенту УАФ Андрею Павелко за доверие.

Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас! Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины! Слава Украине!", - сказал Петраков.

Напомним, что Петраков возглавил сборную в июле 2021 года. Под руководством тренера команда провела 15 матчей - шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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