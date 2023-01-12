Петраков: Мы стремились подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства

Уже бывший тренер сборной Украины Александр Петраков поблагодарил УАФ и прокомментировал свою работу во главе национальной команды.

"Для меня этот период жизни навсегда останется тёплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административного штаба за то, что на протяжении полутора лет мы были единственным целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его. Мы стремились добиться самого большего и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства.

Также искренне благодарен всему коллективу Украинской ассоциации футбола за многолетнее сотрудничество и президенту УАФ Андрею Павелко за доверие.

Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас! Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины! Слава Украине!", - сказал Петраков.