Шовковский: Готов работать в сборной Украины по совместительству

Тренер " Динамо " Александр Шовковский, который ранее работал в штабе сборной Украины заявил, что готов работать в национальной команде по совместительству.

"Мы всегда смотрим с оптимизмом в свое будущее, но никогда не забываем о прожитом! Я благодарен Украинской Ассоциации Футбола и лично Андрею Павелко и каждому из команды УАФ за этот ответственный четырехлетний период своей работы в штабе главной команды Украины. Это было здорово!

Но сегодня передо мной уже стоит новый вызов. И я с большим удовольствием его принимаю и благодарю Игоря Суркиса и тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу за возможность присоединиться к команде "Динамо" Киев. В моей футбольной жизни было только две команды. Это "Динамо" Киев и национальная сборная команда Украины И пока так и остается…

Но я не говорю прощай… Есть определенные договоренности в том, что если в моих услугах потребуется, то я готов присоединиться к сотрудничеству в новом тренерском штабе национальной дружины по совместительству… Но это уже будет решать новый главный тренер сборной Украины по футболу.

А пока, я приложу максимально свои знания и полученный опыт для того, чтобы сделать свой любимый и знаменитый клуб еще сильнее и лучше! Вместе к ПОБЕДЕ! Слава Украине. Слава Нации. Слава ВСУ", — написал Шовковский на своей странице в Фейсбуке.