СМИ: У Петракова есть предложения за рубежом

Уже бывший тренер сборной Украины Александр Петраков может продолжить карьеру за границей.

Как сообщает Footboom, у 65-летнего специалиста есть предложения от иностранных клубов и сборных. Вопрос его потенциального трудоустройства может решиться в ближайшие дни.

Напомним, что Петраков возглавил сборную в июле 2021 года и покинул команду в январе 2023. Под руководством тренера команда провела 15 матчей - шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13.