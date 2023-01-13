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СМИ: У Петракова есть предложения за рубежом
Как от клубов, так и от сборных
УАФ / Фото Грігора Григоряна
Как сообщает Footboom, у 65-летнего специалиста есть предложения от иностранных клубов и сборных. Вопрос его потенциального трудоустройства может решиться в ближайшие дни.
Напомним, что Петраков возглавил сборную в июле 2021 года и покинул команду в январе 2023. Под руководством тренера команда провела 15 матчей - шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13.
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