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Попов об уходе Петракова: Одни приходят, другие уходят

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Денис поделился мыслями насчет смены тренера

Попов об уходе Петракова: Одни приходят, другие уходят

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал завершение контракта Александра Петракова с национальной сборной Украины.

"Да никак не отреагировал. Вы же видите, как все оно быстро меняется. Одни приходят, другие уходят.

У меня с Васильевичем всегда были хорошие отношения, и хорошие и приятные воспоминания", - рассказал центрбэк.

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В статье: Александр Петраков Денис Попов
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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жажа_the_best (Харьков)
15.01.2023 в 20:59
попов много и стабильно привозит в свои ворота. Такой игрок нужен дырявым
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kalan-86 (Анкара)
15.01.2023 в 20:58
Красномовно про тренера, що і казати. Напевно дуже сильно «засмутились» хлопці з приводу його відходу.
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2.dc (Николаев)
15.01.2023 в 20:50
Сдается мне, Дениска ещё сильно молодой, для своих оценок, сильно сопливый …(
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