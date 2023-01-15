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Попов об уходе Петракова: Одни приходят, другие уходят
Денис поделился мыслями насчет смены тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал завершение контракта Александра Петракова с национальной сборной Украины.
"Да никак не отреагировал. Вы же видите, как все оно быстро меняется. Одни приходят, другие уходят.
У меня с Васильевичем всегда были хорошие отношения, и хорошие и приятные воспоминания", - рассказал центрбэк.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (3)
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жажа_the_best (Харьков)
15.01.2023 в 20:59
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kalan-86 (Анкара)
15.01.2023 в 20:58
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2.dc (Николаев)
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