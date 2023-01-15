Попов об уходе Петракова: Одни приходят, другие уходят

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов прокомментировал завершение контракта Александра Петракова с национальной сборной Украины.

"Да никак не отреагировал. Вы же видите, как все оно быстро меняется. Одни приходят, другие уходят.

У меня с Васильевичем всегда были хорошие отношения, и хорошие и приятные воспоминания", - рассказал центрбэк.